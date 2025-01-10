تحذير سعودي من الإفراط في تناول"الجنسنج" لآثار جانبية

وقالت عيادة كليفلاند في الولايات المتحدة إن الأشخاص الذين يتناولون أقراص أو كبسولات الجينسنغ يجب أن يتصلوا بمقدم الرعاية الصحية الخاص بهم على الفور إذا لاحظوا أي ردود فعل تحسسية - طفح جلدي أو حكة أو شرى أو تورم في الوجه أو الشفتين أو اللسان أو الحلق عند تلقي جرعتهم.