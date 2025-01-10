تحذير سعودي من الإفراط في تناول"الجنسنج" لآثار جانبية
إن الإفراط في شيء ما يعد أمراً سيئاً بما فيه الكفاية - و"الجينسنغ" ليس استثناءً.
قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية أنه على الرغم من فوائده الصحية الواسعة، مثل تعزيز الوظائف الإدراكية وتحسين مستويات الطاقة، إلا أنه يجب دائماً استخدام الجينسنغ بحذر.
إن استخدام المنشط العام الشهير، المعروف علمياً باسم "باناكس جينسنغ"، بجرعات عالية قد يسبب آثاراً جانبية.
وأكدت الهيئة السعودية أن الإفراط في تناول نبات الجنسنج معتقداً أنه سيعود بفوائد صحية أكبر قد يسبب الأرق أو ارتفاع ضغط الدم، داعية الحوامل والمرضعات إلى تجنب تناوله نهائياً لعدم وجود بيانات عن سلامته.
فما هي الجرعة الموصى بها؟
الجرعة
الجرعة الموصى بها من الجينسنغ هي من جرام إلى جرامين، ويجب تناولها 3-4 مرات يومياً لمدة 3-4 أسابيع
ومن الجدير بالذكر أيضاً أن ملعقة كبيرة تساوي 5 جرام، مما يعني أن ملعقة واحدة قد تتجاوز الجرعة الموصى بها من قبل الهيئة الصحية.
التفاعلات
ونصحت الناس أيضاً باستشارة مقدمي الرعاية الصحية للحصول على معلومات حول التفاعلات المحتملة بين الأعشاب والأدوية والأطعمة وأي تحذيرات مرتبطة بها قبل استخدام الجينسنغ.
أما بالنسبة للطعام، فقد يتفاعل الجينسنغ مع المنتجات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي والغوارانة والمتة.
وقد يتفاعل أيضاً مع مميعات الدم، ومع أدوية مرض السكري وأمراض القلب والأرق والفصام.
وقالت عيادة كليفلاند في الولايات المتحدة إن الأشخاص الذين يتناولون أقراص أو كبسولات الجينسنغ يجب أن يتصلوا بمقدم الرعاية الصحية الخاص بهم على الفور إذا لاحظوا أي ردود فعل تحسسية - طفح جلدي أو حكة أو شرى أو تورم في الوجه أو الشفتين أو اللسان أو الحلق عند تلقي جرعتهم.
الآثار الجانبية التي عادة لا تتطلب عناية طبية (يجب على المستخدمين إبلاغ فريق الرعاية الخاص بهم إذا استمرت أو كانت مزعجة) هي:
ألم أو طراوة الثدي
صداع
دورات شهرية غير منتظمة أو نزيف
مشاكل النوم