تحديث جديد: السعودية تعفي المعتمرين من لقاح السحايا
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في تعميم جديد أصدرته يوم الخميس، عدم اشتراط تطعيم المسافرين إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة ضد مرض السحايا، كما تناول التعميم التحديثات الجديدة لمتطلبات التطعيم للمسافرين إلى السعودية لأداء العمرة.
وتم إرسال التوجيه، الذي يلغي تعميماً سابقاً صدر الشهر الماضي يقضي بإلزام الأشخاص بتلقي لقاح التهاب السحايا، إلى جميع شركات الطيران العاملة في مطارات المملكة، بما في ذلك شركات الطيران الخاصة.
قبل الإعلان الأخير، كانت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية قد فرضت لقاح التهاب السحايا على جميع المعتمرين، بغض النظر عن نوع تأشيرة الدخول الخاصة بهم. وكان عليهم تلقي اللقاح في فترة لا تتجاوز الثلاث سنوات ولا تقل عن عشرة أيام قبل الوصول إلى المملكة.
وفي مارس من العام الماضي، فرضت السلطات على جميع الحجاج والمعتمرين أخذ لقاح الإنفلونزا قبل رحلاتهم.
كما يُنصح بتلقي لقاح المكورات الرئوية لمن يبلغون من العمر 65 عاماً أو أكثر ومن يعانون من أمراض مزمنة. كما يُنصح المسافرون بتلقي لقاحات الإنفلونزا وجميع اللقاحات الإلزامية الأخرى قبل 15 يوماً على الأقل من المغادرة، مما يزيد الفترة عن ما كانت في السابق بـ 10 أيام.