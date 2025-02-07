تحديث جديد: السعودية تعفي المعتمرين من لقاح السحايا

قبل الإعلان الأخير، كانت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية قد فرضت لقاح التهاب السحايا على جميع المعتمرين، بغض النظر عن نوع تأشيرة الدخول الخاصة بهم. وكان عليهم تلقي اللقاح في فترة لا تتجاوز الثلاث سنوات ولا تقل عن عشرة أيام قبل الوصول إلى المملكة.