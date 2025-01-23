بنوك الخليج تصدر ديوناً بالدولار بقيمة 30 مليار دولار بانخفاض 28.5%

وقالت وكالة التصنيف العالمية إن بنوك دول مجلس التعاون الخليجي لديها ديون بالدولار الأميركي تبلغ نحو 23 مليار دولار تستحق في عام 2025، حيث تمثل البنوك القطرية نحو ثلث الديون، بينما تمثل البنوك الإماراتية والسعودية نحو ربعها لكل منهما. ولدى البنوك في المنطقة نحو 2.2 مليار دولار من أدوات الشريحة الأولى الإضافية (AT1) مع مواعيد استدعاء أولية في عام 2025، و3.1 مليار دولار في عام 2026.