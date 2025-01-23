بنوك الخليج تصدر ديوناً بالدولار بقيمة 30 مليار دولار بانخفاض 28.5%
قالت وكالة "فيتش " للتصنيف الائتماني إنه من المرجح أن تصدر بنوك مجلس التعاون الخليجي ديوناً بالدولار الأميركي بقيمة تزيد عن 30 مليار دولار في عام 2025، بانخفاض 28.5% مقارنة بـ 42 مليار دولار في عام 2024.
وقالت وكالة التصنيف العالمية إن بنوك دول مجلس التعاون الخليجي لديها ديون بالدولار الأميركي تبلغ نحو 23 مليار دولار تستحق في عام 2025، حيث تمثل البنوك القطرية نحو ثلث الديون، بينما تمثل البنوك الإماراتية والسعودية نحو ربعها لكل منهما. ولدى البنوك في المنطقة نحو 2.2 مليار دولار من أدوات الشريحة الأولى الإضافية (AT1) مع مواعيد استدعاء أولية في عام 2025، و3.1 مليار دولار في عام 2026.
وأضافت الوكالة "من المتوقع أن يدعم هذا الإصدار، حيث نتوقع استدعاء معظم إصدارات البنوك الخليجية من الفئة الأولى بسبب ظروف التمويل المواتية. وقفزت إصدارات الفئة الأولى إلى 5 مليارات دولار في عام 2024 من 1.7 مليار دولار في عام 2023، وهو أعلى مستوى منذ عام 2021، مدفوعة بشكل أساسي بالبنوك السعودية".
وفي الشهر الماضي، قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إنها تتوقع أن تواصل أسواق رأس المال الدين في دول مجلس التعاون الخليجي نموها، وستظل من بين أكبر مصدري الديون الدولارية في الأسواق الناشئة في عامي 2025 و2026 - باستثناء الصين، وأكبر مصدري الصكوك والمستثمرين على مستوى العالم.
بعد نمو بلغ 11% على أساس سنوي، وصلت أسواق رأس مال الدين إلى علامة فارقة تمثلت في وصول قيمة السندات القائمة إلى نحو تريليون دولار في نهاية الأشهر الحادي عشر الأولى من العام الماضي.
كان العام الماضي هو الأقوى على الإطلاق بالنسبة لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي من حيث إصدارات الديون بالدولار الأميركي.
كان إصدار الديون المقومة بالدولار من جانب البنوك الخليجية في عام 2024 أعلى بكثير من الرقم القياسي السابق البالغ 25.6 مليار دولار في عام 2020، مدفوعاً بالنمو الائتماني المرتفع في المملكة العربية السعودية، وقيام البنوك بتنويع قواعد تمويلها من خلال زيادة إصدار شهادات الإيداع قصيرة الأجل، واستحقاقات الديون المرتفعة، على خلفية معنويات المستثمرين القوية.
وتمثل بنوك دول مجلس التعاون الخليجي نحو 18% من إصدارات الدولار الأميركي من جانب بنوك الأسواق الناشئة في عام 2024، و36% باستثناء البنوك الصينية.
وتتوقع وكالة التصنيف العالمية أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في عام 2025، وهو ما من شأنه أن يدعم ظروف التمويل المواتية، ومن المرجح أن يكون نمو الائتمان في دول مجلس التعاون الخليجي قوياً، وخاصة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وقالت في تقريرها عن أداء البنوك الإقليمية: "من المتوقع أن تتحسن ظروف التمويل بشكل أكبر مع خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، ومن المتوقع أن تستفيد بنوك دول مجلس التعاون الخليجي من ثقة المستثمرين القوية على خلفية أسعار النفط المرتفعة والسيولة الإقليمية الجيدة بشكل عام. تتمتع معظم بنوك دول مجلس التعاون الخليجي بتصنيفات استثمارية قوية".