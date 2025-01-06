بدء تشغيل الخط البرتقالي في مترو الرياض من الأحد
أطلقت شركة مترو الرياض الخط البرتقالي، إيذاناً بانتهاء التشغيل التدريجي لجميع خطوط المترو الستة في المملكة.
وأعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، أن الخط البرتقالي أو محور المدينة المنورة بدأ تشغيله، الأحد، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).
ويمتد الخط البرتقالي من الشرق إلى الغرب بطول 41 كيلومتراً، وتمتد محطاته من طريق جدة إلى الطريق الدائري الشرقي الثاني، بموازاة خشم العان شرقاً.
وابتداءً من الأحد، أصبح بإمكان المسافرين الوصول إلى المحطات التالية: طريق جدة، وطويق، والدوح، وطريق هارون الرشيد، ومحطة النسيم التبادلية التي تربط الخطين البرتقالي والبنفسجي.
وفي سياق منفصل، أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن بدء تشغيل 3 محطات جديدة على الخط الأزرق (محور العليا - البطحاء)، وهي: محطة المروج، ومحطة بنك البلاد، ومحطة استاد الملك فهد.
ستكون ساعات عمل الشبكة من الساعة 6 صباحاً حتى الساعة 12 صباحاً.
ويُعد مترو الرياض أطول مترو بدون سائق في العالم، ويتكون من الخط الأزرق والخط الأحمر والخط الأصفر والخط الأخضر والخط البنفسجي والخط البرتقالي. وهو ثاني نظام مترو في المملكة بعد خط مترو الحجاج في مكة المكرمة الذي افتتح في نوفمبر 2010.