بدء تشغيل الخط البرتقالي في مترو الرياض من الأحد

ويُعد مترو الرياض أطول مترو بدون سائق في العالم، ويتكون من الخط الأزرق والخط الأحمر والخط الأصفر والخط الأخضر والخط البنفسجي والخط البرتقالي. وهو ثاني نظام مترو في المملكة بعد خط مترو الحجاج في مكة المكرمة الذي افتتح في نوفمبر 2010.