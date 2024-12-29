الكويت: ضبط 1.8 مليون حبة كبتاجون و7.5 كيلوجرام حشيش

وأعلنت وزارة الداخلية، الأحد، ضبط أربعة طرود مخدرة قادمة من دول مختلفة، تحتوي على 550 جراما من مادة الماريجوانا المخدرة، و37 ألف كبسولة من عقار ليريكا، و780 كبسولة مخدرة، و7.5 كيلوجرام من الحشيش.