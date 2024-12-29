الكويت: ضبط 1.8 مليون حبة كبتاجون و7.5 كيلوجرام حشيش
أحبطت السلطات الجمركية الكويتية محاولات تهريب كميات كبيرة من المخدرات من الخارج، وألقت القبض على شخص حاول التسلل إلى البلاد مختبئاً في صندوق سيارة.
وأعلنت وزارة الداخلية، الأحد، ضبط أربعة طرود مخدرة قادمة من دول مختلفة، تحتوي على 550 جراما من مادة الماريجوانا المخدرة، و37 ألف كبسولة من عقار ليريكا، و780 كبسولة مخدرة، و7.5 كيلوجرام من الحشيش.
وفي مبنى الركاب رقم 1 بمطار الكويت الدولي، أحبط رجال الجمارك أيضاً محاولة تهريب 1200 حبة ترامادول و210 غرامات من مادة الماريجوانا المخدرة.
كما أحبطت إدارة جمارك الموانئ الشمالية بميناء الشويخ محاولة تهريب نحو 1.8 مليون حبة كبتاجون كانت مخبأة داخل قطع أثاث.
كما أحبط رجال الجمارك في منفذ النويصيب محاولة شخص التسلل إلى الكويت عبر الاختباء في صندوق سيارة.
وقالت الوزارة إنه تم إحالة جميع المضبوطات والمشتبه بهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.