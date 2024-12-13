الكويت تنفي تعرض أردنية للاعتداء في سجن الإبعاد وتؤكد سلامتها
نفت الكويت الشائعات والاتهامات التي ترددت مؤخرا حول تعرض مواطنة أردنية للاعتداء داخل سجن الإبعاد (مركز التوقيف المؤقت) في البلاد.
وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن الجهات المختصة أجرت تحقيقات مستفيضة حول الحادثة وتبين عدم صحة هذه الاتهامات.
وبحسب بيان الإدارة، فقد تم التحقق من الحادثة بكل شفافية بإشراف كبار المسؤولين، ومن بينهم مدير عام الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية وممثل عن سفارة المملكة الأردنية الهاشمية.
وتم استجواب المرأة بشكل مباشر حول اتهامات الاعتداء عليها، فنفت الاتهامات وقالت إن كافة الإجراءات والتعاملات تمت بشكل قانوني ومحترم، كما أكد البيان أن المرأة تتمتع بصحة جيدة.
وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن المؤسسات الأمنية في الكويت ملتزمة تماما بتعزيز حقوق الإنسان في جميع تعاملاتها وعملياتها، وأن الحكومة تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يحاول نشر معلومات أو شائعات كاذبة.