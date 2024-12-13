الكويت تنفي تعرض أردنية للاعتداء في سجن الإبعاد وتؤكد سلامتها

وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن المؤسسات الأمنية في الكويت ملتزمة تماما بتعزيز حقوق الإنسان في جميع تعاملاتها وعملياتها، وأن الحكومة تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يحاول نشر معلومات أو شائعات كاذبة.