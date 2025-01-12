السعودية: 10باكستانيين يبيعون سبائك ذهبية مزورة
ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على عشرة باكستانيين متورطين في سلسلة من عمليات الاحتيال المالي، حيث تبين أن المتهمين ارتكبوا 31 واقعة احتيال، واختلسوا من الضحايا أكثر من 2.8 مليون ريال.
واستخدم المحتالون تكتيكاً إجرامياً يتضمن السبائك الذهبية لخداع ضحاياهم لبيعها لهم من خلال أساليب غير قانونية.
في مرحلة التفاوض، كان المحتالون يقدمون سبائك ذهب سليمة وخالصة لكسب ثقة ضحاياهم، ثم يسلمونهم بعد ذلك عملات ذهبية مزيفة. وكان الضحايا، الذين اعتقدوا أنهم يتعاملون في ذهب أصلي، يتعرضون للخداع فيقومون بشرائه من المحتالين بأسعار غير قانونية.
عبر 31 عملية احتيالية حصلوا على أكثر من 2.8 مليون ريال من ضحاياهم قبل اختفائهم.
وبعد جهود أمنية مكثفة لمكافحة الاحتيال المالي، تم القبض على الجناة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات والملاحقة.