السعودية: 10باكستانيين يبيعون سبائك ذهبية مزورة

في مرحلة التفاوض، كان المحتالون يقدمون سبائك ذهب سليمة وخالصة لكسب ثقة ضحاياهم، ثم يسلمونهم بعد ذلك عملات ذهبية مزيفة. وكان الضحايا، الذين اعتقدوا أنهم يتعاملون في ذهب أصلي، يتعرضون للخداع فيقومون بشرائه من المحتالين بأسعار غير قانونية.