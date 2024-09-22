السعودية: معايير صحية صارمة لموسم الحج 2025

ضربت درجات الحرارة المرتفعة التي بلغت 51.8 درجة مئوية نحو مليوني شخص توافدوا إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج هذا العام. وقال حجاج إنهم شاهدوا "أشخاصا يغمى عليهم في كل مكان".

وحددت وزارة الصحة السعودية عدة شروط يجب على الزائرين استيفائها للحصول على تأشيرة الدخول للحج والعمرة، وتتضمن هذه الشروط الصحية: