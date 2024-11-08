السعودية: سجن وتغريم فواز الخضري لمخالفة أنظمة السوق المالية

هـ. مصفي استعمل أموال الشركة أو أصولها أو حقوقها على نحو يتعارض مع مصالح الشركة أو يسبب عمداً ضرراً للشركاء أو الدائنين، سواء لتحقيق منفعة شخصية أو محاباة شركة أو شخص آخر أو للاستفادة من مشروع أو صفقة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، أو محاباة دائن على غيره من الدائنين في استيفاء مستحقاته دون سبب مشروع.