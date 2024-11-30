إعدام مواطنين سعوديين بتهم الإرهاب والخيانة

وكشفت وزارة الداخلية السعودية في بيان لها، أن أحد المتهمين حول منزله إلى ملاذ آمن للإرهابيين، حيث يجتمعون فيه، ويخبئون فيه الأسلحة والذخائر، ويحصلون على الدعم المالي لأنشطتهم.