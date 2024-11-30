إعدام مواطنين سعوديين بتهم الإرهاب والخيانة
أصدرت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت 30 نوفمبر/تشرين الثاني، بياناً أبلغت فيه مواطنيها والمقيمين فيها بتنفيذ حكم الإعدام بحق مواطنين سعوديين هما محمد بن ظافر بن ثامر العمري، وعبدالله بن خضر بن عبدالله الغامدي.
ووجهت النيابة العامة إلى المواطنين السعوديين تهم ارتكاب "أعمال إجرامية تتضمن خيانة وطنهم، والانضمام إلى كيان إرهابي، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة وخارجها، وحيازة أسلحة بقصد الفساد والاعتداء وزعزعة أمن واستقرار المجتمع".
وكشفت وزارة الداخلية السعودية في بيان لها، أن أحد المتهمين حول منزله إلى ملاذ آمن للإرهابيين، حيث يجتمعون فيه، ويخبئون فيه الأسلحة والذخائر، ويحصلون على الدعم المالي لأنشطتهم.
وقد تم تقديم المتهمين إلى المحكمة حيث صدر حكم بإدانتهما وحكم عليهما بالإعدام، وقد أيدت المحكمة العليا هذا الحكم فيما بعد.
وقالت الهيئة إنها أصدرت هذا الإعلان تأكيداً على التزام المملكة بحفظ الأمن وتحقيق العدالة والتأكد من معاقبة كل من يحاول المساس بأمن المملكة الوطني.