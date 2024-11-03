السعودية: الثلوج تغطي جبال الجوف بعد أمطار غزيرة وبرد
تشهد بعض مناطق المملكة العربية السعودية موجة من البرد حيث تجلب الأمطار الغزيرة والبرد الثلوج البيضاء النقية إلى الجبال.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية، هطلت منذ الأربعاء الماضي أمطار غزيرة مصحوبة بكميات كبيرة من البرد على أجزاء من منطقة الجوف بالمملكة، وأمس فقط غطت الثلوج المناطق الجبلية، مما خلق مشهدًا شتويًا مذهلاً.
كما أدت هذه الأمطار الغزيرة إلى تدفق الشلالات، مما أنعش الحياة في الوديان وأعطى بداية جديدة لفصل الشتاء الذي سيمهد الطريق لفصل الربيع. وتشتهر الجوف بأزهارها البرية الموسمية في الربيع، مثل الخزامى والأقحوان وعدد كبير من النباتات العطرية، وتمتلئ المناظر الطبيعية في الجوف بالجمال الطبيعي، الذي تعززه الأمطار الأخيرة.
وحذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية من فرص هطول أمطار رعدية على معظم مناطق الجوف خلال الأيام المقبلة.
وتوقعت الأرصاد الجوية استمرار هطول الأمطار الغزيرة وتساقط البرد، ما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية، مشيرة إلى أن من المرجح أن تصاحب هذه العواصف رياح قوية.
ولا تقتصر هذه الظروف الممطرة على المملكة العربية السعودية. ففي 14 أكتوبر/تشرين الأول، حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية في الإمارات العربية المتحدة السكان من توقع هطول أمطار بدرجات متفاوتة في بعض المناطق، إلى جانب البرق والرعد، واحتمال سقوط حبات البرد.
ولا تشهد المملكة العربية السعودية وحدها هذه الظروف الممطرة. ففي 14 أكتوبر/تشرين الأول، أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية في الإمارات العربية المتحدة تنبيهًا بشأن هطول أمطار متوقعة وعواصف رعدية وهطول برد محتملة في بعض المناطق.
وعزت إدارة الأرصاد الجوية هذه الأنماط الجوية إلى امتداد المنخفضات الجوية في بحر العرب وتحركها نحو سلطنة عمان.
وأصدرت الأرصاد الجوية في الإمارات العربية المتحدة أيضًا تنبيهات مماثلة في 10 أكتوبر، لإعداد السكان لمزيد من الأمطار والطقس العاصف.