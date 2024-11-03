السعودية: الثلوج تغطي جبال الجوف بعد أمطار غزيرة وبرد

كما أدت هذه الأمطار الغزيرة إلى تدفق الشلالات، مما أنعش الحياة في الوديان وأعطى بداية جديدة لفصل الشتاء الذي سيمهد الطريق لفصل الربيع. وتشتهر الجوف بأزهارها البرية الموسمية في الربيع، مثل الخزامى والأقحوان وعدد كبير من النباتات العطرية، وتمتلئ المناظر الطبيعية في الجوف بالجمال الطبيعي، الذي تعززه الأمطار الأخيرة.