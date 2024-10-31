السعودية: إعدام مواطنين بتهمة التعاون مع كيانات إرهابية
أعلنت السلطات السعودية، اليوم الخميس، عن تنفيذ حكم الإعدام بحق سعوديين اثنين، هما سلطان بن محمد بن كميخ العتيبي، وتركي بن محمد بن عشيش الحازمي، بعد إدانتهما بارتكاب أعمال إجرامية وإرهابية في المملكة.
وقد ثبت تورّط المواطنين في أعمال تنطوي على خيانة الوطن، والتعاون مع كيانات إرهابية، وتبني نهج إرهابي "ضحيا فيه بالدم والمال والعرض بهدف زعزعة أمن واستقرار المجتمع".
وقد وجّهت النيابة العامة للمُدانَين تهمة ارتكاب هذه الأفعال، ثم أصدرت المحكمة المُختصّة حكماً قضى بإعدامهما.
وتم تنفيذ حكم الإعدام اليوم الخميس 31 أكتوبر في الرياض.
وأكّدت وزارة الداخلية عزم الحكومة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لترسيخ الأمن وتحقيق العدالة، والتصدي لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن الوطن أو تعريض وحدته للخطر، مُشدّدةً على أن العقوبة ستطال كل من يرتكب هذه الأفعال دون استثناء.