السعودية: إعدام مواطنين بتهمة التعاون مع كيانات إرهابية

وقد وجّهت النيابة العامة للمُدانَين تهمة ارتكاب هذه الأفعال، ثم أصدرت المحكمة المُختصّة حكماً قضى بإعدامهما.

وتم تنفيذ حكم الإعدام اليوم الخميس 31 أكتوبر في الرياض.

وأكّدت وزارة الداخلية عزم الحكومة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لترسيخ الأمن وتحقيق العدالة، والتصدي لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن الوطن أو تعريض وحدته للخطر، مُشدّدةً على أن العقوبة ستطال كل من يرتكب هذه الأفعال دون استثناء.