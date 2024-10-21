السعودية إعدام إرهابيين خططا لهجوم انتحاري
أعلنت وزارة الداخلية السعودية، صباح اليوم الاثنين، عن تنفيذ حكم الإعدام بحقّ مواطنين سعوديين وهما خالد بن محمد بن طلال الشهراني وعمر بن ظفار بن علي الشهراني، لتورطهما في سلسلة من الجرائم الإرهابية الشنيعة التي هددت أمن المملكة واستقرارها.
وقد ثبتت إدانتهما بالانتماء لجماعة إرهابية متطرفة، والتواطؤ مع عناصرها، وتمويل الإرهاب، والمشاركة في عمليات إرهابية أسفرت عن مقتل عدد من رجال الأمن. ولم يتوانَ الإرهابيان عن استخدام الأسلحة والأحزمة الناسفة في استهداف المنشآت الأمنية، متبنّيين فكراً إرهابياً ضالاً يُسوّغ إزهاق الأرواح وانتهاك حرمة الأموال و الأعراض، بغية نشر الفوضى وزعزعة أمن واستقرار المجتمع.
وبعد إحالتهما إلى النيابة العامة، التي وجّهت لهما التهم المنسوبة إليهما، أصدرت المحكمة حكماً بإعدامهما. وأصبح هذا الحكم نهائياً بعد الاستئناف وتأييده من المحكمة العليا.
وتم تنفيذ حكم الإعدام في حقهما، صباح اليوم الاثنين في الرياض.