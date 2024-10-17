السعودية: إعتقال 21 شخصاً بينهم موظفون حكوميون ضمن تفكيك شبكة تهريب مخدرات
أعلنت وزارة الداخلية السعودية، تفكيك شبكة إجرامية لتهريب والاتجار في المخدرات بمنطقة الرياض.
وألقي القبض على 21 مشتبهاً بهم، من بينهم 16 شخصاً مرتبطين بوزارات مختلفة، مثل وزارات الداخلية، والحرس الوطني، والدفاع، والبلديات، والإسكان، والعدل.
وتم القبض على المتهمين بناءً على معلومات وردت للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وإحالة القضايا إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات.
ويُتهم المشتبه بهم بارتكاب أنشطة إجرامية متعددة، من بينها تهريب المخدرات إلى المملكة واستبدال المواد المخدرة المضبوطة بمواد مماثلة قبل إتلافها من قبل السلطات.
وهم متهمون أيضاً بنقل وترويج المخدرات، والاتجار في المواد غير المشروعة، وتقويض التحقيقات المتعلقة بالمخدرات من خلال تسريب معلومات تتعلق بالإدانات.
وأكدت الهيئة التزامها بمكافحة التهديدات التي تستهدف الأمن الوطني والسلامة العامة، وتظل وزارة الداخلية يقظة ضد الأنشطة الإجرامية التي تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد والإضرار بمواطنيها والمقيمين من خلال الجرائم المتعلقة بالمخدرات.