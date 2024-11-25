السجن والغرامة لـ 6 سعوديين بتهمة تزوير عملة واحتيال مالي

وكشفت التحقيقات أن أحد المتهمين طلب مبالغ مالية مزيفة من أحد المواقع الإلكترونية الخارجية بلغت قيمتها 100 ألف ريال سعودي، ثم قام المتهمون باستخدام العملة المزيفة والترويج لها، مرتكبين جرائم احتيال مالي من خلال الاستيلاء على بضائع ومبالغ مالية ناتجة عن استخدامها.