السجن والغرامة لـ 6 سعوديين بتهمة تزوير عملة واحتيال مالي
أنهت السلطات السعودية تحقيقاتها وأدانت ستة مواطنين بتهمة تزوير وتزييف العملة.
وقد وجهت إليهم تهم انتهاك النظام الجزائي المتعلق بتزوير وتزييف العملة، وقانون مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.
وكشفت التحقيقات أن أحد المتهمين طلب مبالغ مالية مزيفة من أحد المواقع الإلكترونية الخارجية بلغت قيمتها 100 ألف ريال سعودي، ثم قام المتهمون باستخدام العملة المزيفة والترويج لها، مرتكبين جرائم احتيال مالي من خلال الاستيلاء على بضائع ومبالغ مالية ناتجة عن استخدامها.
وألقي القبض على المتهمين وأحيلوا إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكماً بإدانتهم فيما نسب إليهم، وحكمت على كل منهم بالسجن خمس سنوات وتغريمه ما يصل إلى 50 ألف ريال سعودي.
وتؤكد النيابة العامة حرصها على حماية العملة السعودية من الغش والتزوير ومنع العبث بها أو إساءة استخدامها، واتخذت كافة الإجراءات النظامية اللازمة لحماية المجتمع وحماية حقوقه في التعاملات المالية.