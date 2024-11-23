الخليج
افتتاح المرحلة الأولى من مترو الرياض في الأربعاء المقبل
أطول نظام مترو بدون سائق في العالم وستشهد المرحلة الأولى تشغيل ثلاثة من المسارات الستة
من المقرر أن يتم إطلاق المرحلة الأولى من مترو الرياض في 27 نوفمبر المقبل.
ويشهد المشروع، الذي يقال إنه أطول نظام مترو بدون سائق في العالم، افتتاح المسارات الثلاثة الأولى يوم الأربعاء، حسبما نشر مترو الرياض على موقعه الإلكتروني.
ويشتمل مترو الرياض على ستة مسارات إجمالاً، تمتد على مسافة 176 كيلومتراً، وتضم 84 محطة.
وذكرت تقارير إعلامية أن المسارات الثلاثة المتبقية ستدخل الخدمة في منتصف ديسمبر/كانون الأول، كجزء من المرحلة الثانية. وتقدر قيمة المشروع الطموح بنحو 22.5 مليار دولار.
سيشتمل مترو الرياض على الخط الأزرق، والخط الأحمر، والخط البرتقالي، والخط الأصفر، والخط الأخضر، والخط البنفسجي.
سيصبح مترو الرياض ثاني شبكة مترو في المملكة بعد خط مترو الحجاج في مكة المكرمة، حيث تم افتتاح خط مترو الحجاج في نوفمبر 2010.