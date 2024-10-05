اعتقال أمير كويتي بتهمة غسيل الأموال والربا: لا أحد فوق القانون

قالت السلطات الكويتية في ساعة متأخرة من مساء الجمعة إن أحد أفراد الأسرة الحاكمة في الكويت اعتقل بتهمة غسل الأموال والربا.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية في بيان إن الأمير حاول الهروب من "حكم بالسجن قابل للتنفيذ" عن الجرائم المالية المتهم بها، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليه بعد التحقيقات والبحث الدقيق.

وقالت وزارة الداخلية إن الاعتقال يأتي بمثابة تذكير بأن "لا أحد فوق القانون"، كما يؤكد التزام السلطات بضمان تطبيق سيادة القانون على الجميع - بما في ذلك أفراد الأسرة الحاكمة.

وأضافت الوزارة أنها تسعى أيضاً إلى ضمان تحقيق العدالة والمساواة في تطبيق القانون دون أي استثناءات.