إعدام مواطن سعودي بتهم إرهابية متعددة
نفذت وزارة الداخلية، السبت، حكم الإعدام بحق مواطن في المنطقة الشرقية بالمملكة، لارتكابه جرائم إرهابية.
,ارتكب عبدالله بن أحمد بن عبدالله السالم عدة جرائم إرهابية منها الانضمام إلى تنظيم إرهابي والسفر إلى الخارج للانضمام إلى معسكر تدريب إرهابي لتعلم كيفية تصنيع المتفجرات والقذائف واستخدامها.
وعاد عبدالله بعدها إلى دولة الخليج وحاول تصنيع متفجرات لاستهداف رجال الأمن وقتلهم، وهو ما وجهت إليه التهمة أيضا، كما وجهت إليه تهم حيازة أسلحة نارية وتمويل الإرهاب لتنفيذ أعمال إجرامية.
وبعد التحقيق تمكنت الجهات الأمنية من إلقاء القبض على الشخص وتوجيه التهمة إليه، وتم إحالته إلى المحكمة المختصة حيث صدر حكم بتأييد التهم الموجهة إليه والحكم عليه بالإعدام شنقاً.
وقد صدر الحكم النهائي بعد تأييده من الجهات المختصة، وصدر أمر ملكي بتنفيذ الحكم حسب ما نص عليه النظام، وتم تنفيذ أمر الإعدام في 18 يناير/كانون الثاني الماضي.
وحذرت الوزارة من أن العواقب القانونية ستكون وخيمة ضد كل من يفكر في مثل هذه التصرفات.