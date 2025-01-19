إعدام مواطن سعودي بتهم إرهابية متعددة

وقد صدر الحكم النهائي بعد تأييده من الجهات المختصة، وصدر أمر ملكي بتنفيذ الحكم حسب ما نص عليه النظام، وتم تنفيذ أمر الإعدام في 18 يناير/كانون الثاني الماضي.