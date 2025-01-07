أمطار غزيرة تغمر طرق مكة وجدة والمدينة المنورة
شهدت مناطق عديدة في السعودية، يوم أمس الاثنين، هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد والعواصف الرعدية، وغمرت المياه العديد من الطرق في عدة مدن، منها مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة، ما أثر على انسيابية حركة المرور.
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وقد أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية في البلاد تنبيهاً باللون الأحمر من هطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية ورياح قوية في عدة مناطق حتى اليوم الثلاثاء.
وفي هذه الأثناء، رفع فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة درجة استعداده استجابةً للتحذيرات الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد وحماية البيئة من الأمطار الغزيرة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
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وأكدت الهيئة جاهزية العمل الكاملة لغرفة القيادة والسيطرة ومحطات الإسعاف وفرق الاستجابة السريعة ووحدات الإسعاف التطوعية.
وناشدت الهيئة الجمهور بالالتزام بتعليمات الجهات المعنية، وتوخي الحذر، وإعطاء الأولوية للسلامة على الطرق أثناء هطول الأمطار الغزيرة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية.