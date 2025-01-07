أمطار غزيرة تغمر طرق مكة وجدة والمدينة المنورة

شهدت مناطق عديدة في السعودية، يوم أمس الاثنين، هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد والعواصف الرعدية، وغمرت المياه العديد من الطرق في عدة مدن، منها مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة، ما أثر على انسيابية حركة المرور.