الإمارات تدين حادث إطلاق النار الأكثر دموية في السويد

قُتل عشرة أشخاص بالرصاص وأصيب العديد من الآخرين في مدرسة "كامبوس ريسبيرجسكا" في "أوريبرو" بالسويد قبل أن يوجه الرجل الذي يُعتقد أنه الجاني - الذي حددته وسائل الإعلام السويدية على أنه "ريكارد أندرسون"، وهو سويدي منعزل يبلغ من العمر 35 عامًا - سلاحًا إلى نفسه.