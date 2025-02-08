الإمارات تدين حادث إطلاق النار الأكثر دموية في السويد

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة حادث إطلاق النار الجماعي الذي وقع الثلاثاء في السويد والذي يعد الأكثر دموية في الدولة الأوروبية.
قُتل عشرة أشخاص بالرصاص وأصيب العديد من الآخرين في مدرسة "كامبوس ريسبيرجسكا" في "أوريبرو" بالسويد قبل أن يوجه الرجل الذي يُعتقد أنه الجاني - الذي حددته وسائل الإعلام السويدية على أنه "ريكارد أندرسون"، وهو سويدي منعزل يبلغ من العمر 35 عامًا - سلاحًا إلى نفسه.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان رسمي، استنكار الدولة الشديد لمثل هذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لكل أشكال العنف التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار.
كما أعربت الوزارة عن تضامن الإمارات مع الحكومة والشعب السويدي ومع أسر وأحباء الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.
(بمدخلات من رويترز)