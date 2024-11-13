استقالة رئيس أساقفة"كانتربري" بعد فضيحة الاعتداء الجنسي

ويلبي هو قائد لنحو 85 مليون أنجليكاني في جميع أنحاء العالم، وكان قد واجه ضغوطاً للاستقالة بعد تقرير صدر الأسبوع الماضي وجد أنه لم يتخذ إجراءات كافية لردع شخص وصفه التقرير بأنه ربما يكون من أكثر المعتدين المتسلسلين النشطين في كنيسة إنجلترا.