أوروبا
استقالة رئيس أساقفة"كانتربري" بعد فضيحة الاعتداء الجنسي
وقال ويلبي إنه استقال لأنه "يشعر بالأسف" بعد ظهور تقرير الأسبوع الماضي بشأن عدم اتخاذه الإجراءات الكافية ضد مزاعم الانتهاكات
أعلن رئيس أساقفة كانتربري }جاستن ويلبي"، يوم الثلاثاء عن استقالته لأنه "يشعر بالأسف" إزاء عدم اتخاذه الإجراءات المناسبة للتحقيق في مزاعم الاعتداء الذي تم من قبل متطوع في معسكرات صيفية مسيحية قبل عقود من الزمن.
ويلبي هو قائد لنحو 85 مليون أنجليكاني في جميع أنحاء العالم، وكان قد واجه ضغوطاً للاستقالة بعد تقرير صدر الأسبوع الماضي وجد أنه لم يتخذ إجراءات كافية لردع شخص وصفه التقرير بأنه ربما يكون من أكثر المعتدين المتسلسلين النشطين في كنيسة إنجلترا.
وقال ويلبي في بيان "بعد الحصول على الإذن الكريم من جلالة الملك، قررت الاستقالة من منصب رئيس أساقفة كانتربري".