900 ألف درهم لممرضة فلبينية لتحسينها نظام الإخلاء الطبي

في تلك اللحظة أدركت أنه إذا كان هناك طريقة لنقل الإسعاف الجوي إلى الجنود الجرحى بسرعة، فيمكن إنقاذهم، وهو ما من شأنه أن يعزز معنوياتهم للقتال من أجل البلاد. ومع ذلك، كان هناك عيب واحد في خطتها - لم يكن لدى الجيش الفلبيني سيارة إسعاف جوية. قالت: "لقد كان استثمارًا بملايين البيزو، لذا لم يكن شيئًا يمكننا تقديمه بسرعة".