67 ألف قتيل ومجاعة ونزوح: عامان على حرب غزة

أسفرت العمليات الإسرائيلية في غزة، التي بدأت رداً على هجوم حركة حماس على المجتمعات الإسرائيلية الجنوبية في 7 أكتوبر 2023، عن مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين وتدمير مساحات شاسعة من القطاع.
فيما يلي ملخص لحجم الخسائر والأضرار خلال حرب غزة، مع استناد معظم البيانات إلى التقارير الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA):
أكثر من 67,000 فلسطيني قُتلوا في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، وفقاً للسلطات الصحية في غزة.
يمثل من هم دون سن 18 عاماً ما يقرب من ثلث إجمالي القتلى.
ملاحظة: لا تُميز وزارة الصحة في غزة في إحصائياتها بين المدنيين والمقاتلين. وكانت إسرائيل قد ذكرت في السابق أن ما لا يقل عن 20,000 من القتلى كانوا مقاتلين.
قُتل ما لا يقل عن 1,665 إسرائيلياً ومواطناً أجنبياً نتيجة للحرب في الفترة ما بين 7 أكتوبر 2023 و 29 سبتمبر 2025، وفقاً للمعلومات الإسرائيلية.
قُتل 1,200 من هؤلاء في هجوم 7 أكتوبر 2023.
قُتل 466 من جنود الجيش الإسرائيلي في القتال، وأصيب 2,951 آخرون منذ بدء العمليات الإسرائيلية في غزة في 27 أكتوبر 2023.
احتجزت حماس 251 شخصاً كرهائن في غزة بعد هجوم 7 أكتوبر.
تقول إسرائيل إن 48 رهينة لا يزالون محتجزين في غزة، ويُعتقد أن 20 منهم على قيد الحياة.
تعرض حوالي 193,000 مبنى في غزة للتدمير أو الضرر، وفقاً لتحليل مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية لآخر الأرقام في يوليو.
تم استهداف حوالي 213 مستشفى و 1,029 مدرسة.
لا يزال 14 مستشفى فقط من أصل 36 مستشفى في غزة يعمل جزئياً، والمستشفيات في جنوب غزة تعاني من الضغط الشديد.
18% فقط من قطاع غزة لم يعد خاضعاً لأوامر النزوح أو يقع ضمن المناطق العسكرية، وفقاً للأمم المتحدة. وقد نزح العديد من الفلسطينيين عدة مرات.
سجلت الأمم المتحدة نزوح أكثر من 417,000 شخص من شمال القطاع إلى جنوبه منذ منتصف أغسطس.
قال مرصد عالمي للمجاعة في أغسطس إن المجاعة قد تفشت في مدينة غزة ومن المرجح أن تنتشر.
ذكر نظام التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أن 514,000 شخص، أي ما يقرب من ربع الفلسطينيين في غزة، يعانون من المجاعة.
توفي ما لا يقل عن 177 شخصاً - بينهم 36 طفلاً - بسبب الجوع وسوء التغذية منذ تأكيد المجاعة في أجزاء من غزة.
أفاد صندوق الأمم المتحدة للسكان بأن أكثر من 60% من النساء الحوامل والأمهات الجدد يعانين من سوء التغذية.
في مايو، رفعت إسرائيل حصاراً دام 11 أسبوعاً على دخول الإمدادات إلى غزة، لكن وكالات الإغاثة قالت إن كمية المساعدات التي تصل إلى القطاع أقل بكثير من الاحتياجات.
تم اعتراض حوالي 73% من شاحنات المساعدات التي تحمل المساعدة الغذائية إلى غزة في سبتمبر من قبل مدنيين جائعين أو بالقوة من قبل عصابات مسلحة، وفقاً لمكتب (OCHA).
قُتل ما لا يقل عن 2,340 شخصاً أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء أو المساعدة منذ 27 مايو، حوالي نصفهم بالقرب من مواقع الإمداد العسكرية والباقي على طول طرق قوافل المساعدات، حسب أرقام (OCHA) حتى 29 سبتمبر.
سلم صندوق غزة الإنساني، المدعوم من إسرائيل، أكثر من 175 مليون وجبة حتى 29 سبتمبر.