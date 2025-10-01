60 ضحية حصيلة زلزال الفلبين وسط دمار هائل

قالت فرق الإنقاذ إنها تبحث اليوم الأربعاء عن ناجين تحت المباني المنهارة بعد أن هز زلزال قوي بقوة درجة وسط الفلبين، مما أسفر عن مقتل ما يصل إلى 60 شخصاً في جزيرة سيبو.

ضرب الزلزال السطحي في تمام الساعة 9:59 مساءً (1359 بتوقيت غرينتش) يوم الثلاثاء قبالة الطرف الشمالي للجزيرة بالقرب من بوغو، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها 90,000 نسمة، وفقاً لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS).

تضرر المباني وإصابات واسعة

في وقت سابق، ذكرت حاكمة مقاطعة سيبو، باميلا باريكواترو، أن المستشفى الإقليمي في بوغو سجل 25 حالة وفاة من المدينة وحدها.

نشرت باريكواترو على صفحتها الرسمية على فيسبوك: "بسبب الأعداد الكبيرة من المرضى ذوي الإصابات الخطيرة، قام الطاقم الطبي بمعالجة بعضهم خارج المستشفى."

سجل المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها إصابة 147 شخصاً في جميع أنحاء الجزر الوسطى، حيث تضرر 22 مبنى.

أظهرت لقطات درامية صورها السكان وتم تداولها على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي كنيسة كاثوليكية قديمة في جزيرة بانتايان بالقرب من سيبو، وهي تتأرجح بعنف قبل أن يسقط برج جرسها في الساحة.

قال مارثام باسيلان، 25 عاماً، الذي كان بالقرب من المكان عند انهيار برج الجرس لوكالة الأنباء الفرنسية: "سمعت صوتاً مدوياً قادماً من اتجاه الكنيسة ثم رأيت الصخور تتساقط من المبنى. لحسن الحظ لم يصب أحد بأذى."

كما أظهر التلفزيون المحلي راكبي الدراجات النارية وهم يُجبرون على النزول والتمسك بالدرابزين خوفاً على حياتهم بينما كان جسر في سيبو يهتز بعنف.

"بدأ المركز التجاري يهتز"

تضررت المباني على امتداد يصل إلى مدينة سيبو، التي تبعد 100 كيلومتر (60 ميلاً) جنوب بوغو، حيث اختبأ جايفورد مارانغا، 21 عاماً، وهو تاجر أحذية عبر الإنترنت، تحت طاولة مطعم لتجنب السقوط بفعل السقف المعدني المنهار في مركز تسوق.

قال مارانغا لوكالة الأنباء الفرنسية: "كنت أنا وصديقي نتناول الطعام في ساحة المطاعم قرب وقت الإغلاق، وفجأة، طرقعة! كان الأمر كما لو أن الأرض توقفت عن الدوران. ثم بدأ المركز التجاري يهتز،" مضيفاً أن صديقه أصيب بجروح طفيفة.

أطلقت حكومة مقاطعة سيبو نداءً على صفحتها الرسمية على فيسبوك للمتطوعين الطبيين للمساعدة في أعقاب الزلزال.

وقال مسؤول الإنقاذ في المقاطعة، ويلسون راموس، لوكالة الأنباء الفرنسية: "قد يكون هناك أشخاص محاصرون تحت المباني المنهارة." وأضاف أن جهود الإنقاذ الليلية أعاقتها الظلام والهزات الارتدادية.

استمرت جهود الإنقاذ طوال الليل حتى في ظل إعلان المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل عن تعرض المنطقة لـ 379 هزة ارتدادية.

تسبب الزلزال في انقطاع خطوط الكهرباء، مما أدى إلى انقطاع التيار في جميع أنحاء سيبو والجزر الوسطى المجاورة، على الرغم من أن الكهرباء عادت بعد منتصف الليل بوقت قصير في سيبو وأربع جزر وسطى رئيسية أخرى، حسبما أفادت شركة الشبكة الوطنية للكهرباء في الفلبين في إشعار محدّث.

أفادت حكومة مقاطعة سيبو بانهيار مبنى تجاري ومدرسة في بانتايان، بينما تضرر مطعم للوجبات السريعة بشدة في بوغو.

قالت أغنيس ميرزا، 65 عاماً، وهي مقدمة رعاية مقيمة في بانتايان، إن بلاط مطبخها قد تشقق.

قالت لوكالة الأنباء الفرنسية: "شعرت وكأننا جميعاً سنسقط. إنها المرة الأولى التي أختبرها. ركض جميع الجيران خارج منازلهم. اختبأ مساعداي المراهقان تحت طاولة لأن هذا ما تعلموه في الكشافة."

كما لحقت أضرار بعدد من الطرقات القروية.

كانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قد أبلغت في البداية عن قراءة بقوة درجة، قبل أن تعدلها إلى الأسفل، فيما قال مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ إنه لا يوجد تهديد بحدوث تسونامي من الزلزال.

تعد الزلازل حدثاً شبه يومي في الفلبين، التي تقع على "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهو قوس من النشاط الزلزالي المكثف يمتد من اليابان عبر جنوب شرق آسيا وعبر حوض المحيط الهادئ.

معظم هذه الزلازل أضعف من أن يشعر بها البشر، ولكن الزلازل القوية والمدمرة تأتي عشوائياً، مع عدم توفر تقنية للتنبؤ بموعد ومكان وقوعها.