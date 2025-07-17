50 قتيلاً وجريحاً في حريق مركز تسوق بالعراق

قال محافظ مدينة واسط العراقية اليوم الخميس إن نحو 50 شخصاً سقطوا بين قتيل وجريح في حريق هائل اندلع في مركز تسوق بمدينة الكوت، شرقي العراق.

ونقلت وكالة الإعلام الرسمية العراقية (INA) عن محافظ واسط محمد المياحي قوله:

"بلغ عدد الضحايا نحو 50 شخصاً بين شهيد وجريح في الحريق المأساوي الذي اندلع في أحد مراكز التسوق الكبرى".

وأضاف الميّاحي أن الحريق الذي اندلع في مركز "هايبر مول" وقع في وقت متأخر من مساء الأربعاء، ولا تزال أسباب اندلاعه غير معروفة حتى اللحظة.

وأشار إلى أن سيارات الإسعاف كانت لا تزال تنقل الضحايا حتى الساعة الرابعة فجراً، حيث امتلأت أسرة المستشفيات في مدينة الكوت، التي تبعد حوالي 160 كيلومتراً جنوب شرق بغداد.

وذكر مراسل وكالة فرانس برس أن المركز التجاري المغلق قد افتتح أبوابه قبل خمسة أيام فقط، ووفقاً للتقارير الأولية، بدأ الحريق من الطابق الأول.

وأضاف المراسل أنه شاهد جثثاً متفحمة في المستشفى.

وأعلن الميّاحي الحداد ثلاثة أيام في المحافظة، وقال إن السلطات المحلية ستتقدم بدعوى قضائية ضد مالك المبنى ومركز التسوق.