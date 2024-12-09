40 مدرسة في دلهي تتلقى تهديدات الكترونية بالتفجير

أفادت وكالة "أنباء آسيا الدولية" (ANI) الهندية بتلقي ما لا يقل عن 40 مدرسة في دلهي تهديداً بالتفجير عبر البريد الإلكتروني اليوم الاثنين، حيث طالب مرسلو الرسائل بفدية قدرها 30 ألف دولار. وقد باشر مسؤولو الشرطة عمليات تفتيش أولية في مباني المدارس للتأكد من عدم وجود أي متفجرات.