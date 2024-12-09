40 مدرسة في دلهي تتلقى تهديدات الكترونية بالتفجير
أفادت وكالة "أنباء آسيا الدولية" (ANI) الهندية بتلقي ما لا يقل عن 40 مدرسة في دلهي تهديداً بالتفجير عبر البريد الإلكتروني اليوم الاثنين، حيث طالب مرسلو الرسائل بفدية قدرها 30 ألف دولار. وقد باشر مسؤولو الشرطة عمليات تفتيش أولية في مباني المدارس للتأكد من عدم وجود أي متفجرات.
وأكدت شرطة دلهي أنه لم يتم العثور على أي شيء مثير للريبة حتى الآن.
وقد كانت المدارس ومحطات القطارات والمطارات هذا العام عرضة لسلسلة من التهديدات الكاذبة بالتفجير، حيث تلقّت مئات التهديدات التي تبين فيما بعد أنها مجرد خدعة.
وقد كشفت بيانات حكومية عن تلقي شركات الطيران والمطارات في الهند 999 تهديداً كاذباً بوجود قنابل منذ بداية العام وحتى منتصف نوفمبر، كما تم القبض على 12 شخصاً على خلفية هذه التهديدات خلال نفس الفترة.
وذكرت وكالة "أنباء آسيا الدولية" (ANI) أن مدرستين تلقتا رسالة تهديد عبر البريد الإلكتروني مساء يوم أمس الأحد، تُفيد بزرع عدة قنابل داخل المباني، وأنه سيتم تفجيرها إذا لم يتم دفع 30 ألف دولار للمُرسل.
وصلت هذه الرسالة الإلكترونية في 8 ديسمبر حوالي الساعة 11:38 مساءً بالتوقيت المحلي.
وأضافت شرطة دلهي أن كلاً من مدرسة "ماذر ماري" (Mother Marry) والمدرسة البريطانية ومدرسة سلوان العامة ومدرسة كامبريدج تلقت تهديدات بالتفجير عبر البريد الإلكتروني.
وفي صباح اليوم الاثنين، تلقت العديد من المدارس الأخرى رسائل البريد الإلكتروني التي تتضمن تهديدات بالتفجير، الأمر الذي دفع إدارات المدارس إلى الاتصال بأولياء الأمور لأخذ أبنائهم إلى منازلهم اليوم.
وقد شوهد أولياء الأمور يهرعون لإصطحاب أبنائهم من أمام بوابات المدارس، فيما كانت الشرطة تجري عمليات تفتيش دقيقة داخل مباني المدارس للتأكد من عدم وجود أي أغراض مشبوهة.
ولم يُصدر مسؤولو الشرطة في دلهي أي تعليق فوري على الحادث.
وفي شهر مايو، تلقت أكثر من 50 مدرسة في دلهي وضاحية نويدا المجاورة رسائل بريد إلكتروني مماثلة تتضمن تهديدات بالتفجير، والتي تبين فيما بعد أنها مجرد خدعة.
(معلومات من "أنباء آسيا الدولية" و"رويترز")