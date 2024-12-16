33 رحلة إلى دبي تضع مدير مدرسة هندية في ورطة كبيرة

وعلق وزير التعليم في الدولة، "برافول بانشيريا"، على القضية في بيان مصور تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، واصفاً تصرفات "باتيل" بأنها مثال بارز على إساءة استخدام السلطة من قبل بعض موظفي قطاع التعليم. وقال: "في هذا العام وحده، تم فصل 60 معلماً بسبب السفر إلى الخارج دون إذن"، مضيفاً أن معظم المعلمين في الولاية يؤدون واجباتهم بإخلاص وتفان. "لكن بعض الحالات، مثل "باتيل"، يسيئون إلى سمعة المهنة بأكملها".