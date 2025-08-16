321 شخصاً ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات في باكستان

ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الأمطار الموسمية الغزيرة التي تسببت في فيضانات مفاجئة في أنحاء شمال باكستان إلى 321 شخصاً على الأقل خلال الـ 48 ساعة الماضية، وفقًا لما ذكرته وكالات الكوارث يوم السبت.

وقالت هيئة إدارة الكوارث الإقليمية إن غالبية الوفيات، 307، سُجلت في مقاطعة خيبر بختونخوا الجبلية.

قُتل المئات في الأسابيع الأخيرة حيث شهدت باكستان أمطارًا أكثر من المعتاد خلال موسم الرياح الموسمية الحالي، مما أدى إلى جرف الطرق والمباني.

وقد توفي غالبية هؤلاء في الفيضانات المفاجئة وانهيار المنازل.

وذكر رئيس وزراء المقاطعة، علي أمين غاندابور، في بيان أن خمسة آخرين، بينهم طياران، لقوا حتفهم عندما تحطمت مروحية تابعة لحكومة خيبر بختونخوا بسبب سوء الأحوال الجوية خلال مهمة لتوصيل مواد الإغاثة.

وأعلنت الحكومة الإقليمية أن مناطق بونير وباجور ومانسيرا وباتاغرام الجبلية التي تضررت بشدة مناطق منكوبة.

في باجور، وهي منطقة قبلية متاخمة لأفغانستان، تجمعت حشود حول حفارة تجرف تلة مغطاة بالطين، حسبما أظهرت صور وكالة الأنباء الفرنسية.

بدأت صلاة الجنازة في ميدان قريب، حيث كان الناس يملؤهم الحزن أمام عدة جثث مغطاة بالبطانيات.

وقد أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيراً من أمطار غزيرة في الشمال الغربي، وحثت الناس على تجنب "التعرض غير الضروري للمناطق المعرضة للخطر".

وفي الجزء الذي تديره الهند من كشمير، وهي منطقة مقسمة مع باكستان، انتشل المنقذون جثثًا من الطين والحطام يوم الجمعة بعد أن اجتاحت فيضانات قرية في جبال الهيمالايا، مما أسفر عن مقتل 60 شخصًا على الأقل وجرف العشرات.

موسم رياح موسمية ممتد

يجلب موسم الرياح الموسمية لجنوب آسيا حوالي ثلاثة أرباع أمطارها السنوية، وهو أمر حيوي للزراعة والأمن الغذائي، ولكنه يجلب أيضًا الدمار.

تعد الانهيارات الأرضية والفيضانات المفاجئة شائعة خلال هذا الموسم، الذي يبدأ عادة في يونيو ويخف بحلول نهاية سبتمبر.

وقال سيد محمد طيب شاه، ممثل الهيئة الوطنية للكوارث، لوكالة الأنباء الفرنسية إن موسم الرياح الموسمية لهذا العام بدأ في وقت أبكر من المعتاد ومن المتوقع أن ينتهي في وقت لاحق.

وأضاف: "في الـ 15 يومًا القادمة، وخاصة من 16 أغسطس حتى 30 أغسطس، ستتفاقم شدة الرياح الموسمية أكثر".

وأعلن رئيس الوزراء غاندابور أن الحكومة الإقليمية أعلنت يوم السبت يوم حداد.

وقال بيان صادر عن مكتبه: "سيرفرف العلم الوطني في منتصف السارية في جميع أنحاء المقاطعة، وسيتم دفن الشهداء مع تكريم الدولة الكامل".

تغير المناخ والطقس المتطرف

يقول العلماء إن تغير المناخ جعل الظواهر الجوية في جميع أنحاء العالم أكثر تطرفًا وتواترًا.

باكستان هي واحدة من أكثر الدول عرضة لتأثيرات تغير المناخ في العالم، ويواجه سكانها ظواهر جوية متطرفة بوتيرة متزايدة.

وقد أدت الأمطار الغزيرة التي ضربت باكستان منذ بداية الرياح الموسمية الصيفية، والتي وصفتها السلطات بأنها "غير عادية"، إلى مقتل أكثر من 320 شخصًا، نصفهم تقريباً من الأطفال.

في يوليو، سجل إقليم البنجاب، الذي يضم ما يقارب نصف سكان باكستان البالغ عددهم 255 مليون نسمة، أمطارًا أكثر بنسبة 73% من العام السابق وعددًا أكبر من الوفيات مقارنة بموسم الرياح الموسمية بأكمله في العام الماضي.

في عام 2022، غمرت فيضانات موسمية ثلث البلاد وقتلت 1,700 شخص