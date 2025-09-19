274 مرشحاً نهائياً لجوائز "أثر" 2025 السعودية

كشفت إدارة المهرجان السعودي للإبداع "أثر"، أكبر تجمع من نوعه في مجال التسويق الإبداعي في المملكة، عن القائمة النهائية لجوائز أثر 2025، والتي سيعلن عنها خلال النسخة الأكبر والأبرز والأكثر حيوية للمهرجان، وسيتم مناقشة أبرز قضايا الإبداع والابتكار في المملكة العربية السعودية، وسيشهد تقديم أكثر من 35 جائزة لأبرز الحملات والفرق والأفراد في الصناعة مع 14 فئة جديدة أضيفت هذا العام، وذلك بهدف تسليط الضوء على الأفكار المبتكرة، والقادة الملهمين، والجهات، والأفراد الذين يضعون معايير جديدة للصناعة، بمشاركة مجموعة من ألمع الكفاءات الشابة التي تقود الطفرة الإبداعية في المملكة اليوم.