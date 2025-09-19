274 مرشحاً نهائياً لجوائز "أثر" 2025 السعودية

كشفت إدارة المهرجان السعودي للإبداع "أثر"، أكبر تجمع من نوعه في مجال التسويق الإبداعي في المملكة، عن القائمة النهائية لجوائز أثر 2025، والتي سيعلن عنها خلال النسخة الأكبر والأبرز والأكثر حيوية للمهرجان، وسيتم مناقشة أبرز قضايا الإبداع والابتكار في المملكة العربية السعودية، وسيشهد تقديم أكثر من 35 جائزة لأبرز الحملات والفرق والأفراد في الصناعة مع 14 فئة جديدة أضيفت هذا العام، وذلك بهدف تسليط الضوء على الأفكار المبتكرة، والقادة الملهمين، والجهات، والأفراد الذين يضعون معايير جديدة للصناعة، بمشاركة مجموعة من ألمع الكفاءات الشابة التي تقود الطفرة الإبداعية في المملكة اليوم.
وستتوج الليلة الختامية لمهرجان أثر، التي ستقام مساء يوم 22 أكتوبر المقبل بفندق فورسيزونز الرياض، بتكريم أبرز العقول الإبداعية وأصحاب الحملات المبتكرة والرائدة، بحضور أكثر من 800 من قادة وخبراء القطاع، إلى جانب العلامات التجارية والنجوم الصاعدين.
وجاء اختيار قائمة المرشحين النهائية هذا العام من بين مئات المشاركات المؤهلة عبر لجنةٍ تضم 85 محكّماً بارزاً من القطاعين العام والخاص، تم اختيارهم بناءً على خبراتهم الواسعة وتأثيرهم الملموس في القطاع، مع مراعاة التنوع والمرونة التي تميز صناعة الإبداع. حيث عاد حوالي 60% من لجنة التحكيم من مشاركات سابقة في المهرجان سواءً كمتحدثين أو عارضين أو فائزين بالجوائز، مما يُؤكد الالتزام المشترك بدعم الإبداع في المملكة، وتنمية المواهب الشابة لقيادة هذا القطاع مستقبلاً.
وقد تم اختيار المرشحين المدرجين في القائمة النهائية من خلال عملية تقييمٍ دقيقةٍ وشاملةٍ استندت إلى مجموعة من المعايير تشمل البحث، الفكرة، الاستراتيجية، التنفيذ، والنتائج التي حققتها الحملات، وعناصر القيادة، والابتكار، والنمو، والثقافة، والتقدم الذي أحرزته الفرق. وتضمن هذه العملية تأهل المشاركات الأكثر تأثيراً في مجال التسويق وإسهاماً في دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.