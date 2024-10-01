250 ألف موعد تأشيرة جديد في السفارة الأمريكية بالهند

في عام 2024، سافر أكثر من 1.2 مليون هندي إلى الولايات المتحدة، مما يمثل زيادة بنسبة 35% مقارنة بنفس الفترة في عام 2023. ويحمل ما لا يقل عن ستة ملايين هندي حالياً تأشيرات لغير المهاجرين، وتواصل البعثة الدبلوماسية الهندية في الولايات المتحدة إصدار آلاف التأشيرات الأخرى.