250 ألف موعد تأشيرة جديد في السفارة الأمريكية بالهند
أعلنت السفارة الأمريكية في الهند يوم الاثنين عن فتح 250,000 موعد إضافي للحصول على تأشيرات للمسافرين الهنود، بما في ذلك السياح والعمال المهرة والطلاب.
يهدف هذا التوسع إلى تسهيل حصول مئات الآلاف من المتقدمين الهنود على مقابلات في الوقت المناسب، وهو خطوة حاسمة في تعزيز السفر بين الشعبين وتوطيد العلاقات بين الولايات المتحدة والهند.
كما أفادت البعثة الأمريكية في الهند بأنها قامت بمعالجة أكثر من مليون طلب تأشيرة لغير المهاجرين للعام الثاني على التوالي.
وبحسب البعثة، تم التعامل مع عدد قياسي من الطلبات خلال موسم تأشيرات الطلاب هذا الصيف، حيث تمكن جميع المتقدمين لأول مرة من تأمين مواعيد عبر الأقسام القنصلية الخمسة في جميع أنحاء الهند.
في عام 2024، سافر أكثر من 1.2 مليون هندي إلى الولايات المتحدة، مما يمثل زيادة بنسبة 35% مقارنة بنفس الفترة في عام 2023. ويحمل ما لا يقل عن ستة ملايين هندي حالياً تأشيرات لغير المهاجرين، وتواصل البعثة الدبلوماسية الهندية في الولايات المتحدة إصدار آلاف التأشيرات الأخرى.
وأكد السفير الأمريكي في الهند، "إريك جارسيتي"، أن "رئيس الوزراء "ناريندرا مودي" والرئيس "جو بايدن" قد حددا هدفاً طموحاً لتحسين وتسريع عملية الحصول على التأشيرة، ولي الفخر بأن أقول إننا وفينا بهذا الوعد. تعمل فرقنا القنصلية في السفارة والقنصليات الأربع بلا كلل لضمان تلبية الطلب المتزايد".