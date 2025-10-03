17 مليون ريال غرامة على منشآت مخالفة للمنافسة في السعودية

وبناءً على ذلك، أصدرت اللجنة خمسة عشر قرارًا بمعاقبة تلك المنشآت لثبوت مخالفتها لما نصته الفقرة 8 من المادة الخامسة لنظام المنافسة، والتي نصت على أن الممارسات والاتفاقيات أو العقود بين المنشآت، سواء كانت مكتوبة أو شفهية وصريحة أو ضمنية، تُحظر إذا كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليها الإخلال بالمنافسة، وبخاصة التواطؤ أو التنسيق في العطاءات أو العروض في المزايدات والمنافسات الحكومية أو غيرها بما يخل بالمنافسة.