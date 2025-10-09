17 مشروعًا علميًا لتطوير الخدمات وتسهيل تجربة ضيوف الرحمن في موسم الحج

واستعرض المعهد خلال أعمال "الملتقى العلمي الـ25 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة" الذي تعقد أعماله بمركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات في المدينة المنورة، بتنظيم جامعة أم القرى، جهوده في إجراء الدراسات البحثية المرتبطة بخدمات قطاعي الحج والعمرة، مشيرًا إلى أن المشروعات العلمية شارك في تنفيذها 34 باحثًا أكاديميًا، إضافة إلى 458 من جامعي البيانات ضمن الجهود الشاملة التي يقدمها المعهد المتخصص في تطوير الخدمات المرتبطة بخدمة الحاج والزائر والمعتمر، والارتقاء بمنظومة الحج والعمرة عبر الاستفادة من التقنيات الحديثة لتحسين تجربة الحاج والمعتمر.