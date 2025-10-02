وزارة الصحة السعودية تحصد جائزة الصحة العالمية 2025

ويُعَدّ هذا التكريم تقديرًا لجهود المملكة في تبني سياسات شمولية ومبتكرة للتصدي للسمنة والأمراض غير السارية، شملت الاستثمار في الحلول الرقمية مثل منصة صحتي، ومستشفى صحة الافتراضي، الذي يُعَدّ الأكبر على مستوى العالم، إضافة إلى مبادرات مجتمعية مثل برنامج المدن الصحية ومبادرة "امش 30" التي شجعت أكثر من مليون مواطن على ممارسة النشاط البدني اليومي. كما عملت على سياسات غذائية متقدمة كفرض ضريبة المشروبات المحلاة وإلغاء الدهون المتحولة الصناعية، وشكلت اللجنة الوزارية للصحة في كل السياسات لضمان دمج الاعتبارات الصحية في مختلف الأنظمة والتشريعات.