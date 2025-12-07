هيئة الموسيقى السعودية تصمم مستقبلا للمواهب وتبني إبداعاً مستداماً

شدد باسيفيكو في بداية حديثه على أن الدعم المقدم للمواهب المحلية الصاعدة هو محور الأهداف الاستراتيجية للهيئة. ويوضح: "يدعم «أسبوع الموسيقى في الرياض» بشكل مباشر هدفنا المتمثل في بناء بيئة عالمية المستوى مزدهرة للمواهب السعودية، فالأسبوع لا يقتصر على العروض، إنه يجمع بين العروض الحية، والتعليم، والحوار، والتفاعل مع القطاع، مما يمنح الفنانين الصاعدين فرصة للوصول إلى جماهير جديدة والتواصل مع المتخصصين، ويعزز دور الرياض كمركز نشط لتنمية المواهب."