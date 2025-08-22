نصف مليون شخص على شفير الموت: الأمم المتحدة تعلن المجاعة في غزة

أعلنت الأمم المتحدة رسميًا يوم الجمعة عن حدوث مجاعة في غزة، وهي الأولى في الشرق الأوسط، حيث قال خبراؤها إن 500 ألف شخص يواجهون جوعًا "كارثيًا".

وقال توم فليتشر، مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة، إن المجاعة كان يمكن تجنبها تمامًا، مشيرًا إلى أن الغذاء لم يتمكن من الوصول إلى الأراضي الفلسطينية "بسبب عرقلة منهجية من قبل إسرائيل".

لكن وزارة الخارجية الإسرائيلية ردت على الفور، قائلة "لا توجد مجاعة في غزة".

وفي بيان لها، انتقدت الوزارة تقرير لجنة التصنيف المتكامل للأمن الغذائي (IPC) ومقرها روما، قائلة إنه "يستند إلى أكاذيب حماس التي يتم تداولها عبر منظمات لها مصالح خاصة".

تقرير يوثق تدهور الوضع

تحذر وكالات الأمم المتحدة منذ شهور من تدهور الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية.

في آخر تحديث لها يوم الجمعة، قالت اللجنة إن "اعتبارًا من 15 أغسطس 2025، تم تأكيد المجاعة (المرحلة 5 من التصنيف المتكامل للأمن الغذائي) - مع أدلة مقبولة - في محافظة غزة" ومدينة غزة، التي تغطي حوالي 20% من قطاع غزة.

من المتوقع أن تتوسع المجاعة لتشمل محافظتي دير البلح وخان يونس بحلول نهاية سبتمبر، مما سيغطي حوالي ثلثي الأراضي الفلسطينية.

وقال التقرير: "بعد 22 شهرًا من الصراع المتواصل، يواجه أكثر من نصف مليون شخص في قطاع غزة ظروفًا كارثية تتميز بالمجاعة، والحرمان، والموت".

المجاعة يجب أن "تطاردنا جميعًا"

قال التقرير إن هذا الرقم، استنادًا إلى المعلومات التي تم جمعها بين 1 يوليو و15 أغسطس، من المتوقع أن يرتفع إلى ما يقرب من 641 ألف شخص، أي ما يقرب من ثلث السكان، بحلول نهاية سبتمبر.

وذكرت اللجنة أن هذا هو التدهور الأكثر حدة في الوضع منذ أن بدأت في تحليل الجوع في قطاع غزة.

وأضافت أن هذا التغيير كان مدفوعًا بتصعيد حاد في الحرب بين إسرائيل وحماس، وما نتج عن ذلك من نزوح جماعي للسكان، إلى جانب التقييد الشديد لوصول الإمدادات الإنسانية والتجارية من الغذاء.

وفي حديثه في جنيف، قال فليتشر من الأمم المتحدة إن المجاعة يجب أن "تطاردنا جميعًا".

وقال للصحفيين: "إنها مجاعة كان بإمكاننا منعها لو سُمح لنا بذلك. ومع ذلك، تتكدس الأغذية عند الحدود بسبب عرقلة منهجية من قبل إسرائيل".

أشارت اللجنة إلى أن النظام الغذائي المحلي قد انهار أيضًا، حيث يُقدر أن 98% من الأراضي الزراعية في قطاع غزة إما تضررت أو لا يمكن الوصول إليها أو كلاهما، كما تم تدمير الثروة الحيوانية وحظر الصيد.

تعريف المجاعة

تُعد مبادرة التصنيف المتكامل للأمن الغذائي (IPC) ائتلافًا من المراقبين الذين كلفتهم الأمم المتحدة بالتحذير من الأزمات الوشيكة.5

ويحتوي تعريفها للمجاعة على ثلاثة عناصر:

أولاً، يجب أن تعاني 20% على الأقل من الأسر، أي أسرة واحدة من كل خمسة، من نقص شديد في الغذاء. ثانيًا، يجب أن يعاني 30% على الأقل من الأطفال دون سن الخامسة، أي طفل واحد من كل ثلاثة، من سوء التغذية الحاد. وثالثًا، يجب أن يموت شخصان على الأقل من كل 10,000 شخص كل يوم بسبب المجاعة المطلقة أو بسبب سوء التغذية والأمراض.

أسفر هجوم حماس في أكتوبر 2023 على إسرائيل، والذي أشعل الحرب، عن مقتل 1,219 شخصًا، معظمهم من المدنيين، وفقًا لإحصاء وكالة الأنباء الفرنسية بناءً على أرقام رسمية.

وقد أسفر الهجوم الإسرائيلي عن مقتل ما لا يقل عن 62,192 فلسطينيًا، معظمهم من المدنيين، وفقًا لأرقام من وزارة الصحة في غزة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.