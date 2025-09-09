نتنياهو: أمرت بشن ضربات على قادة حماس بعد عملية القدس

[ملاحظة المحرر: تابعوا مدونة "كي تي" المباشرة للحصول على آخر المستجدات حول الضربة الإسرائيلية التي تستهدف حماس في قطر]

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أمر بالضربات التي استهدفت قادة حماس في الدوحة يوم الثلاثاء، في أعقاب هجوم إطلاق نار مميت في القدس وقع في اليوم السابق وأعلنت الحركة الفلسطينية المسلحة مسؤوليتها عنه.

وجاء في بيان مشترك من نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس: "يوم أمس، في أعقاب الهجمات المميتة في القدس وغزة، أصدر رئيس الوزراء نتنياهو تعليمات لجميع الأجهزة الأمنية بالتحضير لاحتمال استهداف قادة حماس".

وأضاف البيان: "اليوم في الظهيرة، في ضوء فرصة عملية... قرر رئيس الوزراء ووزير الدفاع تنفيذ التوجيهات التي صدرت مساء أمس."

وفي يوم الثلاثاء، أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة حماس الفلسطينية، مسؤوليتها عن هجوم إطلاق نار في القدس أسفر عن مقتل ستة أشخاص في اليوم السابق.

ونشرت الكتائب بياناً على تيليجرام جاء فيه: "تعلن كتائب القسام مسؤوليتها عن هجوم إطلاق النار الذي وقع صباح أمس (الاثنين)... بالقرب من مفرق مستوطنة راموت، التي تقع على أراضي قدسنا الحبيبة".