مكافحة "إيذاء النفس": المدارس السعودية تُفعّل خطة لدعم الطلاب وسلامتهم النفسية

أولت وزارة التعليم السعودية اهتماما بالغا لاتخاذ الإجراءات الاحترازية للتعامل مع الحالات الطلابية عالية الخطورة، حيث أكدت على ضرورة التزام كافة إدارات المدارس باتخاذ الإجراءات الخاصة بتلك الحالات، وبالأخص محاولات إيذاء النفس، وذلك من خلال أنظمة الحماية من الإيذاء وحماية الطفل في المملكة، وذلك في إطار مسؤوليتها لضمان بيئة مدرسية آمنة.

وقد أخطرت الوزارة جميع المدارس أنه في حال اطلاع أي شخص على حالة إيذاء النفس إبلاغ جهة العمل فورا، لتقوم المدرسة باتخاذ سلسلة من الإجراءات العاجلة التي تبدأ بأخذ الحالة على محمل الجد، وتقديم الدعم النفسي الفوري للطالب، ووضعه في مكان آمن تحت المراقبة المباشرة، مع الحفاظ على خصوصية حالة الطالب.

كما أوضحت الوزارة أن المدرسة ملزمة بالتبليغ العاجل للجهات المختصة حسب طبيعة الحالة، بالتزامن مع إبلاغ ولي أمر الطالب، وطلب حضوره لتقديم الدعم اللازم.

ويتعين على المدرسة عقد اجتماع طارئ للجنة التوجيه الطلابي بالمدرسة بمشاركة الموجه الصحي ومسؤول الأمن والسلامة، والمباشرة بدراسة الحالة ووضع خطة علاجية وقائية شاملة، حيث تشمل تفعيل خدمات الدعم النفسي المختص، مثل العيادة النفسية بمستشفى الصحة الافتراضي، ووضع برامج توعية للمدرسة وأولياء المرور حول مؤشرات الخطورة والتدخل المبكر في مثل تلك الحالات.

كما تتضمن الإجراءات توثيق البلاغ في الأنظمة التقنية المعتمدة كنظام ”نور“، ومتابعة الحالة بشكل دوري لتقييم فاعلية التدابير المتخذة، وإعداد تقرير مفصل يرفع لإدارة التعليم التي تتولى بدورها التنسيق مع الجهات المختصة.