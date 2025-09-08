مقتل 6 إسرائيليين في إطلاق نار بمحطة حافلات بالقدس.. والشرطة تؤكد مقتل المهاجمَين

قال ضابط في الشرطة الإسرائيلية اليوم الاثنين إن مسلحَين فلسطينيين فتحا النار عند محطة حافلات على مشارف القدس، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص فيما وصفته الشرطة بـ"هجوم إرهابي"، وهو أحد أكثر الهجمات دموية في المدينة في السنوات القليلة الماضية.

وأظهرت لقطات من كاميرا مثبّتة على لوحة القيادة في سيارة في مكان الحادث أشخاصًا يفرون من حافلة متوقفة على جانب الطريق مع دوي إطلاق النار. وأظهر فيديو آخر الزجاج الأمامي ونوافذ الحافلة وقد اخترقتها طلقات نارية.

وقالت إستر لوغاسي، التي أصيبت في الهجوم، للتلفزيون الإسرائيلي من المستشفى: "فجأة سمعت طلقات الرصاص تبدأ... شعرت وكأنني أركض إلى الأبد. اعتقدت أنني سأموت".

وحدّدت خدمة الإسعاف هوية خمسة من الضحايا: رجل يبلغ من العمر 50 عامًا، وامرأة في الخمسينيات من عمرها، وثلاثة رجال في الثلاثينيات من العمر. وقالت إن 11 شخصًا آخرين أصيبوا، من بينهم ستة في حالة خطيرة بسبب أعيرة نارية.