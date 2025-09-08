مقتل 6 إسرائيليين في إطلاق نار بمحطة حافلات بالقدس.. والشرطة تؤكد مقتل المهاجمَين

قال ضابط في الشرطة الإسرائيلية اليوم الاثنين إن مسلحَين فلسطينيين فتحا النار عند محطة حافلات على مشارف القدس، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص فيما وصفته الشرطة بـ"هجوم إرهابي"، وهو أحد أكثر الهجمات دموية في المدينة في السنوات القليلة الماضية.
وأظهرت لقطات من كاميرا مثبّتة على لوحة القيادة في سيارة في مكان الحادث أشخاصًا يفرون من حافلة متوقفة على جانب الطريق مع دوي إطلاق النار. وأظهر فيديو آخر الزجاج الأمامي ونوافذ الحافلة وقد اخترقتها طلقات نارية.
وقالت إستر لوغاسي، التي أصيبت في الهجوم، للتلفزيون الإسرائيلي من المستشفى: "فجأة سمعت طلقات الرصاص تبدأ... شعرت وكأنني أركض إلى الأبد. اعتقدت أنني سأموت".
وحدّدت خدمة الإسعاف هوية خمسة من الضحايا: رجل يبلغ من العمر 50 عامًا، وامرأة في الخمسينيات من عمرها، وثلاثة رجال في الثلاثينيات من العمر. وقالت إن 11 شخصًا آخرين أصيبوا، من بينهم ستة في حالة خطيرة بسبب أعيرة نارية.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، في وقت لاحق إن شخصًا سادسًا قد توفي، وأن المسلحَين هما فلسطينيان من الضفة الغربية المحتلة.
وأشادت حركة حماس الفلسطينية المسلحة بـ "مقاتلَي المقاومة" اللذين قالت إنهما نفذا الهجوم، لكنها لم تعلن مسؤوليتها عنه.1 كما أشادت حركة الجهاد الإسلامي، وهي جماعة فلسطينية مسلحة أخرى، بإطلاق النار.
وفي حديثه في موقع الهجوم، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن القوات الإسرائيلية تلاحق المشتبه بهم الذين ساعدوا المهاجمين.
وقالت الشرطة الإسرائيلية إن منفذَين وصلا بسيارة وفتحا النار على محطة حافلات في مفترق راموت. وذكرت الشرطة أنه تم العثور على أسلحة متعددة، وذخيرة، وسكين استخدمها المهاجمان في مكان الحادث.
وأظهرت لقطات لرويترز وجودًا كثيفًا للشرطة في منطقة راموت بعد إطلاق النار. وقالت خدمة الإسعاف إن مسعفًا وصل إلى مكان الحادث أفاد بأن العديد من الضحايا كانوا ملقين على الطريق والرصيف، وبعضهم فاقد للوعي.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه نشر جنودًا في المنطقة لمساعدة الشرطة في البحث عن المشتبه بهم. وقال إن الجنود يعملون أيضًا في مناطق من رام الله بالضفة الغربية لإجراء استجوابات و"إحباط الإرهاب".
وفي أكتوبر 2024، قتل فلسطينيان، أحدهما مسلح بمسدس والآخر بسكين، سبعة أشخاص في تل أبيب. وفي نوفمبر 2023، قتل مسلحان فلسطينيان ثلاثة أشخاص في محطة حافلات بالقدس. وقالت أجهزة الأمن الإسرائيلية إن المهاجمين في إطلاق نار القدس عام 2023 كانوا على صلة بحماس.