مقتل رئيس حكومة الحوثيين وعددا من الوزراء في غارة إسرائيلية

أعلنت جماعة الحوثيين، يوم السبت، مقتل رئيسها في غارة جوية إسرائيلية استهدفته مع عدد من المسؤولين الآخرين في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ويُعد أحمد غالب ناصر الرهوي، الذي عُيّن العام الماضي، أرفع مسؤول يُعلن عن مقتله في سلسلة من الغارات الإسرائيلية خلال الحرب على غزة.

قال بيان للحوثيين: "نعلن استشهاد المجاهد أحمد غالب ناصر الرهوي مع عدد من الوزراء، بعدما استهدفهم العدو الإسرائيلي الغادر والإجرامي."

وأضاف البيان: "أصيب آخرون من رفاقهم بجروح تراوحت بين المتوسطة والبالغة، وهم يتلقون الرعاية الطبية منذ ظهر يوم الخميس.".

وقد شنّ الجيش الإسرائيلي يوم الخميس، غارة في محيط صنعاء، العاصمة الخاضعة لسيطرة الحوثيين. ويذكر أن الحوثيين، بدعوى التضامن مع الفلسطينيين، دأبوا على إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه إسرائيل خلال حرب غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في حينه إن قواته "استهدفت موقعاً عسكرياً تابعاً لنظام الحوثيين الإرهابي."

تسيطر الجماعة على أجزاء واسعة من اليمن، الذي يشهد حرباً منذ عام 2014.