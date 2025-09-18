"معرض الطاقة".. ستة عقود تروي قصة النفط والتحول نحو المستقبل

يُعد المعرض مركزًا تفاعليًا يضم 67 شاشة رقمية، ويقدم أكثر من 40 برنامجًا سنويًا، تغطي رحلة النفط من الاستخراج مرورًا بالتكرير والتسويق، وصولًا إلى مبادرات الاستدامة وحماية البيئة مثل زراعة أشجار المانجروف. وينقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية: المعرض التفاعلي، وورش العمل التعليمية، والمسرح ثلاثي الأبعاد، الذي يقدّم للزوار تجارب علمية مدهشة مرتبطة بعالم الطاقة.