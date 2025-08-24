مطار الملك خالد الدولي في قائمة الأفضل عالمياً

دخل مطار الملك خالد الدولي في الرياض قائمة أفضل المطارات عالميًا، بحسب التصنيف الصادر مؤخرًا عن شركة AirHelp الألمانية المتخصصة في تقييم خدمات السفر وتعويض المسافرين. واستند التصنيف إلى استطلاع شمل نحو 13,500 مسافر من 58 دولة، غطّى تجارب سفر بين يونيو 2024 ومايو 2025، وركز على ثلاثة معايير رئيسية هي الانضباط في مواعيد الرحلات، جودة خدمة العملاء، وتنوّع خيارات الطعام والتسوق.

وجاء مطار كيب تاون الدولي في جنوب أفريقيا في المرتبة الأولى بمتوسط تقييم بلغ 8.57 نقاط، فيما حلّ مطار حمد الدولي بالدوحة ثانيًا بمتوسط 8.52 نقاط، بينما حقق مطار الملك خالد الدولي مركزًا متقدّمًا بعد أن شهد تطويرات نوعية عززت مكانته بين أبرز المطارات عالميًا.

ويعكس دخول المطار السعودي إلى التصنيف ثمرة مشاريع التحول الكبرى المرتبطة برؤية السعودية 2030، والتي شملت تحديثات في البنية التحتية، وتوسيع نطاق الخدمات، وتحسين تجربة المسافرين، ليصبح المطار أحد واجهات النقل والسياحة الحديثة للمملكة.