مطارات السعودية تتألق في دقة المواعيد.. "الملك خالد" يتصدر

أظهر التقرير الشهري الصادر عن الهيئة العامة للطيران المدني، لشهر سبتمبر 2025، تفوقًا ملحوظًا لمطارات المملكة في الالتزام بمواعيد الرحلات، مسجلة بذلك أداءً احترافيًا يهدف إلى الارتقاء بتجربة المسافرين. وقد تصدر مطار الملك خالد الدولي بالرياض قائمة المطارات الدولية الكبرى، محققًا المركز الأول بنسبة التزام بلغت 87% في دقة مواعيد الإقلاع والوصول.
ويهدف التقرير، الذي يقيّم التزام المطارات والناقلات الوطنية بمواعيد الرحلات وفقًا لحالة المغادرة أو القدوم في غضون أقل من 15 دقيقة من الوقت المحدد، إلى توفير مؤشر شفاف لمستوى الخدمات وضمان أعلى معايير الجودة والكفاءة للمسافرين.
تفوق في مختلف الفئات الدولية والداخلية
جاء تقسيم المطارات في التقرير إلى خمس فئات، شهدت جميعها منافسة قوية ونتائج لافتة، أبرزها:
فئة المطارات الدولية الكبرى (أكثر من 15 مليون مسافر سنويًا): تصدرها مطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة التزام بلغت 87%.
فئة المطارات الدولية المتوسطة (5 إلى 15 مليون مسافر سنويًا): حقق مطار الملك فهد الدولي بالدمام المركز الأول بنسبة التزام مذهلة بلغت 90%.
فئة المطارات الدولية الصغرى (2 إلى 5 ملايين مسافر سنويًا): نال مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بتبوك الصدارة بنسبة التزام ممتازة بلغت 91%.
فئة المطارات الدولية الأقل ازدحامًا (أقل من مليوني مسافر سنويًا): برز مطار العُلا الدولي بحصوله على أعلى نسبة التزام بين المطارات الدولية، مسجلاً 97%.
فئة المطارات الداخلية: سجل مطار الملك سعود بن عبدالعزيز بالباحة إنجازًا استثنائيًا بحصوله على نسبة التزام بلغت 100%، محققًا العلامة الكاملة.
كما سلط التقرير الضوء على المسارات الجوية الأكثر التزامًا، حيث شهدت رحلة (تبوك - الرياض) التزامًا بنسبة 95% في الحركة الجوية المحلية، بينما احتلت رحلة (الرياض - الدوحة) المرتبة الأولى بين الرحلات الدولية بنسبة التزام بلغت 94%.
ويؤكد هذا الأداء المتقدم التزام الهيئة العامة للطيران المدني وجميع الشركاء الاستراتيجيين بتجويد الخدمات المقدمة للمسافرين ورفع مستواها، بما يتماشى مع مستهدفات المملكة في قطاع النقل الجوي.