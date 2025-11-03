مطارات السعودية تتألق في دقة المواعيد.. "الملك خالد" يتصدر

أظهر التقرير الشهري الصادر عن الهيئة العامة للطيران المدني، لشهر سبتمبر 2025، تفوقًا ملحوظًا لمطارات المملكة في الالتزام بمواعيد الرحلات، مسجلة بذلك أداءً احترافيًا يهدف إلى الارتقاء بتجربة المسافرين. وقد تصدر مطار الملك خالد الدولي بالرياض قائمة المطارات الدولية الكبرى، محققًا المركز الأول بنسبة التزام بلغت 87% في دقة مواعيد الإقلاع والوصول.