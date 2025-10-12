مصرع 3 دبلوماسيين قطريين في حادث سير بشرم الشيخ قبل قمة السلام حول غزة

لقي ثلاثة دبلوماسيين قطريين مصرعهم في حادث سير بمدينة شرم الشيخ المصرية على البحر الأحمر، وأصيب اثنان آخران، وفقاً لمصادر أمنية يوم الأحد.

وأوضحت المصادر أن سيارة الدبلوماسيين انقلبت أثناء مرورها بمنحنى على طريق يبعد 50 كيلومتراً عن المدينة. لم تتوافر تفاصيل إضافية فورية حول الحادث.

مدينة شرم الشيخ تستعد لاستضافة قمة دولية، يوم الإثنين، تهدف إلى إبرام اتفاق ينهي الحرب في غزة. سيترأس القمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بمشاركة قادة من أكثر من عشرين دولة حسب الرئاسة المصرية.

وتهدف القمة إلى "إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وإطلاق عهد جديد من الأمن والاستقرار الإقليمي".

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مشاركته في القمة، كما سيحضر كل من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، وقد أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أيضاً حضوره.

(بتعاون مع وكالة فرانس برس)لقي ثلاثة دبلوماسيين قطريين مصرعهم في حادث سير في مدينة شرم الشيخ المصرية المطلة على البحر الأحمر، فيما أصيب اثنان آخران بجروح، حسب ما أكده مصدران أمنيان الأحد.

وأفادت المصادر أن السيارة التي كانت تقل الدبلوماسيين انقلبت عند منعطف في طريق يبعد 50 كيلومتراً عن المدينة. ولم تتوفر تفاصيل أخرى عن الحادث في الوقت الحالي.

تستعد مدينة شرم الشيخ المصرية لاستضافة مؤتمر قمة دولي يوم الاثنين، يهدف إلى التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في قطاع غزة. ستُعقد القمة برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة زعماء أكثر من عشرين دولة حسب بيان الرئاسة المصرية.

وتهدف القمة إلى "وضع حد للحرب الدائرة في غزة، وتعزيز جهود تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، والدخول في مرحلة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي".

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مشاركته، إلى جانب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، إضافة إلى تأكيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حضوره.

(بتعاون مع وكالة فرانس برس)

https://www.reuters.com/world/middle-east/three-qatari-diplomats-killed-car-crash-egypts-sharm-el-sheikh-two-security-2025-10-11/

https://www.hindustantimes.com/world-news/qatari-diplomats-headed-to-gaza-ceasefire-summit-in-egypt-killed-in-car-crash-101760226225282.html

https://www.khaleejtimes.com/world/mena/egypt-accident-qatar-delegation-gaza-summit

https://www.arabnews.com/node/2618582/middle-east

https://indianexpress.com/article/world/qatari-diplomats-killed-car-crash-egypt-sharm-el-sheikh-summit-israel-hamas-ceasefire-10301869/

https://www.indiatoday.in/world/story/three-qatari-diplomats-killed-in-car-crash-in-egypts-sharm-el-sheikh-glbs-2801665-2025-10-12

https://www.instagram.com/p/DPr5VtYjQ4s/?hl=en

https://www.straitstimes.com/asia/Three-Qatari-diplomats-killed-in-car-crash-in-Egypts-Sharm-El-Sheikh-two-security-sources-say

https://japantoday.com/category/world/qatari-officials-killed-in-car-crash-near-egypt's-sharm-el-sheikh-embassy-says

https://www.straitstimes.com/world/middle-east/qatari-diplomats-killed-in-car-crash-near-egypts-sharm-el-sheikh-two-security-sources-say