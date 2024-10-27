مسرحية أغاني الصمت: إبداع فنانين صم في جاكرتا

قالت مفيدة، وهي صماء، من خلال لغة الإشارة الإندونيسية: "أملي هو أن نتمكن في المستقبل من تعزيز الشمول، وأن لا يكون هناك تفوق للسمع بين الصم والسامعين - نحن متساوون".