مسرحية أغاني الصمت: إبداع فنانين صم في جاكرتا
في أحد مسارح جاكرتا، كانت الموسيقى تنبض من مكبرات الصوت بينما كانت مجموعة من الفنانين الشباب يرقصون في مسرحية موسيقية، تحت أضواء المسرح متعددة الألوان. ولكن لم يكن هناك من يغني.
قدمت فرقة المسرح "فانتاسي تولي" (خيال الصم) أول مسرحية موسيقية في إندونيسيا بمشاركة فنانين وطاقم عمل من ذوي الإعاقة السمعية بشكل أساسي يوم السبت، باستخدام شاشات حول المسرح تعرض الحوار وكلمات الأغاني بينما كان الممثلون يؤدون العروض بتعبيرات وجوههم وإشارات أيديهم.
تتناول المسرحية الموسيقية "أغاني الصمت" محنة الطلاب في مدرسة إعدادية للأطفال ذوي الإعاقة. وقد قامت المخرجتان حسنة مفيدة وهيلجا تيريزيا بتأليفها بهدف زيادة الوعي وتشجيع استخدام لغة الإشارة.
قالت مفيدة، وهي صماء، من خلال لغة الإشارة الإندونيسية: "أملي هو أن نتمكن في المستقبل من تعزيز الشمول، وأن لا يكون هناك تفوق للسمع بين الصم والسامعين - نحن متساوون".
استغرق إعداد المسرحية الموسيقية، التي شارك فيها أكثر من 60 ممثلاً وطاقم عمل من ذوي الإعاقة السمعية، تتراوح أعمارهم بين 16 و40 عاماً، ثلاثة أشهر. وقالت هيلجا إن المسرحية مستوحاة من مسرح ديف ويست في الولايات المتحدة.
يتناول العرض تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس الإندونيسية، حيث يتم تدريس الطلاب ضعاف السمع في كثير من الأحيان مع التركيز على تدريب الكلام وقراءة الشفاه، أكثر من التركيز على لغة الإشارة، وسط نقاش أوسع حول أفضل أساليب التعليم للأطفال ذوي الإعاقة السمعية.
يزعم البعض في مجتمع الصم أن التعليم الشفهي قد يؤدي إلى الشعور بالغربة، وأن لغة الإشارة هي وسيلة أكثر طبيعية للتواصل بالنسبة لهم. ويقول أنصار هذه الطريقة إنها قد تعمل على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية بشكل أفضل مع مجتمع السمع الأكثر هيمنة.
بالنسبة للممثلة "هانا أريثا أوكتافيا"، التي تعاني من ضعف السمع، كان العرض الموسيقي بمثابة مقدمة لها للغة الإشارة والمجتمع الأوسع للصم.
"خلال تدريبات الحوار كان يتعين علينا استخدام أكبر قدر ممكن من التعبيرات ومتابعة القصة"، كما قالت هانا.
"الشيء المثير للاهتمام هو أنه في التدريبات يتعين علينا أن نشعر بالإيقاع والاهتزازات ونطابقها مع الرقصات. أعتقد أن هذا هو الجزء الأكثر إثارة للاهتمام لأنني أحب الرقص. وقد أولينا اهتمامًا وثيقًا للإيقاعات بمساعدة أجهزة السمع. نستخدم مكبرات صوت كبيرة لمساعدتنا على التوجيه"، قالت.
من بين سكان إندونيسيا البالغ عددهم 280 مليون نسمة، يعاني أكثر من 2 مليون شخص من الإعاقة السمعية، بما في ذلك 27,983 طالبًا في مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة.