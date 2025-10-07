"مسجد القبلتين الحضاري"..تحفة معمارية تجمع بين الأصالة والحداثة في قلب المدينة المنورة

ونُفذ المشروع تحت إشراف هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، ليكون نموذجًا معماريًا يجمع بين الأصالة التاريخية والهوية الإسلامية، والتقنيات الحديثة في البناء والخدمات، حيث تبلغ المساحة الإجمالية للموقع أكثر من 265 ألف مترٍ مربعٍ، فيما تتجاوز مساحة المسجد 3900 مترٍ مربعٍ، بطاقة استيعابية تفوق 20 ألف مصلٍ، مع توفير أكثر من 300 موقفٍ للحافلات والسيارات، إلى جانب تركيب أكثر من 50 مِظلة مزودة بـمئة مروحة رذاذ، تُسهم في تلطيف الأجواء، وتصميمٍ حديثٍ للممرات والساحات، يُعزّز انسيابية الحركة، ويُهيئ بيئة مريحة للمصلين والزوار.