مسؤولة إماراتية: ضم إسرائيل للضفة الغربية سيشكل خطا أحمر للإمارات

حذرت الإمارات إسرائيل يوم الأربعاء من أن أي ضم للضفة الغربية سيشكل خطا أحمر بالنسبة لها وسيقوض بشدة ما تنطوي عليه اتفاقات إبراهيم التي طبعت بموجبها العلاقات مع إسرائيل.
وقالت لانا نسيبة مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية لرويترز “منذ البداية، نرى الاتفاقيات وسيلة لتمكيننا من مواصلة دعمنا للشعب الفلسطيني وتطلعاته المشروعة إلى دولة مستقلة”.
وأضافت “كان هذا موقفنا في 2020، ولا يزال موقفنا حتى اليوم”.
وتم توقيع الاتفاقية الإبراهيمية خلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حيث شهدت قيام كل من الإمارات والبحرين والمغرب بتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بوساطة أمريكية.