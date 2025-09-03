مسؤولة إماراتية: ضم إسرائيل للضفة الغربية سيشكل خطا أحمر للإمارات

حذرت الإمارات إسرائيل يوم الأربعاء من أن أي ضم للضفة الغربية سيشكل خطا أحمر بالنسبة لها وسيقوض بشدة ما تنطوي عليه اتفاقات إبراهيم التي طبعت بموجبها العلاقات مع إسرائيل.