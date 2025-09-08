مركز "إثراء" يدعوك لتصميم "ما لا يُرى" في السعودية

يعتزم مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء"، إطلاق النسخة الثامنة من "تنوين" تحت شعار "صمم ما لا يُرى"، والمنعقد خلال الفترة من 17 نوفمبر وحتى 22 نوفمبر 2025م في مقر المركز بالظهران، والذي يستقطب الخبراء والمختصين من حول العالم لمشاركة خبراتهم ومناقشة أفكارهم مع الجمهور، حيث يأتي الحدث استمرارًا لجهود المركز في بناء منصة تجمع المبدعين والمهتمين بمجال التصميم، تحت مظلة واحدة لتعزيز التبادل الثقافي والإبداعي.
تحديات تنوين
وأعلن "إثراء" عن فتح باب التسجيل في تحديات تنوين لعام 2025م بدءًا من 4 سبتمبر وحتى 26 أكتوبر المقبل، وتنقسم التحديات إلى أربع مسارات: تحدي التأثير العالمي، تحدي المساحات الحضرية، تحدي تصميم المنتجات، وتحدي التواصل البصري. حيث يستقبل كل تحدٍ من 20 إلى 30 مشاركًا (أفراد أو مجموعات) لاختبار مهاراتهم الإبداعية والعملية بدعم من شركاء التحديات، وتقديم برنامج متخصص من ورش العمل والجلسات الحوارية الملهمة، مما يُزوّد المشاركين بكل الأدوات اللازمة لفهم التحدي وتقديم حلول مبتكرة.
وبعد ذلك، يتم اختيار مشروع فائز واحد من كل تحدي ويحتفى به خلال الحفل الختامي لتنوين. كما ستتأهل المشاريع المختاره إلى المرحلة التالية من التحدي، بالتعاون مع داعمي البرنامج للعمل على تطوير وتحويل الأفكار الى مشاريع حيّه .
ستُعرض جميع المشاريع المختارة في معرض تحديات تنوين القادم في إثراء ٢٠٢٦. فاليوم يُصمَّم معظم ما نراه لخدمة 10٪ فقط من سكان العالم، لأولئك القادرون على تحمّل تكلفة المنتجات والخدمات الفاخرة، بينما تبقى الغالبية العظمى، الـ 90٪ الأخرى، دون تلبية احتياجاتهم في سوق التصميم.
برامج للمختصين بالتصميم
وعلى هامش "تنوين" ستقام برامج متنوعة لتتضمن تجارب تعلم عملية لمحترفي صناعة التصميم، إلى جانب البرامج المختصة بالطلاب ومحبي التصميم، وتتنوع البرامج لتقدم المعارض التي تستكشف مفهوم التصميم عبر سياقات متعددة، ومن بينها معرض الخريجين وفيه تُعرض أعمال لخريجين جُدد في مجال التصميم، فضلًا عن معرض دولي يُعرّف بالممارسات العالمية الرائدة في هذا الصدد ومجلس تنوين الذي يُعد سلسلة جلسات نقاشية تفاعلية حول مفاهيم التصميم لاحتياجات المستقبل، إذ يتبادل النقاش شخصيات عالمية رائدة في مجال الإبداع والتصميم والابتكار، وورش عمل، ويوم مع الخبراء وهو تجربة خاصة لمدة يومين تتضمن لقاءات واستكشاف فرص تعاون مع خبراء عالميين في مجال التصميم، إلى جانب سوق التصميم الذي يستعرض علامات تجارية عالمية وإقليمية، يمكن من خلاله التواصل المباشر مع المصممين والشركات.