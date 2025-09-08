مركز "إثراء" يدعوك لتصميم "ما لا يُرى" في السعودية

وعلى هامش "تنوين" ستقام برامج متنوعة لتتضمن تجارب تعلم عملية لمحترفي صناعة التصميم، إلى جانب البرامج المختصة بالطلاب ومحبي التصميم، وتتنوع البرامج لتقدم المعارض التي تستكشف مفهوم التصميم عبر سياقات متعددة، ومن بينها معرض الخريجين وفيه تُعرض أعمال لخريجين جُدد في مجال التصميم، فضلًا عن معرض دولي يُعرّف بالممارسات العالمية الرائدة في هذا الصدد ومجلس تنوين الذي يُعد سلسلة جلسات نقاشية تفاعلية حول مفاهيم التصميم لاحتياجات المستقبل، إذ يتبادل النقاش شخصيات عالمية رائدة في مجال الإبداع والتصميم والابتكار، وورش عمل، ويوم مع الخبراء وهو تجربة خاصة لمدة يومين تتضمن لقاءات واستكشاف فرص تعاون مع خبراء عالميين في مجال التصميم، إلى جانب سوق التصميم الذي يستعرض علامات تجارية عالمية وإقليمية، يمكن من خلاله التواصل المباشر مع المصممين والشركات.