محمية الملك سلمان تكشف عن إنجازات بيئية كبرى في يوم الزراعة العالمي

وتمكنت المحمية من تأهيل 750,000 هكتار من الأراضي المتدهورة، وتُركز جهود التأهيل على استصلاح مساحات شاسعة من الأراضي التي تأثرت بعوامل التصحر أو الرعي الجائر، ما يمهد الطريق لعودة الحياة النباتية إليها. وتفتخر باحتوائها على أكثر من 550 نوعًا من النباتات، مما يُشكل ثروة بيئية تتطلب جهودًا متواصلة لحمايتها وضمان استدامة طبيعتها للأجيال القادمة.