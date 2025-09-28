"مبرمجون المستقبل" لتمكين الأجيال الجديدة بالمهارات الرقمية في السعودية

أعلنت فلاورد، المتخصصة في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة، عن إطلاق مبادرتها الجديدة "مبرمجون المستقبل"، التي تهدف إلى تمكين جيل المستقبل من تعلم البرمجة واكتساب المهارات الرقمية، تماشياً مع استراتيجية الاستدامة (ESG) الخاصة بالشركة لعام 2025 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

ومن خلال هذه المبادرة، ستقدم فلاورد نحو 100 منحة دراسية للأطفال والشباب في مختلف دول المنطقة، لفتح المجال أمامهم لخوض برامج تدريبية متخصصة في البرمجة والمعرفة الرقمية. وتُنظم هذه البرامج بالتعاون مع مؤسسات تعليمية محلية في كل دولة لضمان أقصى أثر وفاعلية. ففي المملكة العربية السعودية، تتعاون فلاورد مع RoboThink لتنفيذ هذه المبادرة.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فلاورد السيد/ عبد العزيز باسم اللوغاني،: "في فلاورد، لا نكتفي فقط بتوفير الهدايا، بل نؤمن بدورنا في توفيرالفرص أيضاً. مبادرة مبرمجون المستقبل تجسّد التزامنا بتحويل هذه الرؤية إلى واقع، عبر تمكين الأطفال والشباب الطموحين من الأدوات التي تؤهلهم للابتكار والقيادة. الاستثمار في الأجيال القادمة هو استثمار في مستقبلنا جميعاً، وهو جزء أساسي من استراتيجيتنا القائمة على الاستدامة."

وللاطلاع على تفاصيل البرامج ومواعيدها، يمكن للمهتمين التواصل مباشرة مع الأكاديميات المحلية الشريكة في كل دولة. تُعد هذه المبادرة فرصة فريدة لاكتساب مهارات المستقبل والانطلاق نحو عالم الابتكار والبرمجة، مع دعم فلاورد المستمر لتعزيز قدرات الشباب وتمكينهم من قيادة التحول الرقمي في المنطقة.