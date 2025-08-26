مبادرة سعودية رائدة: مكافحة التصحر بحلول علمية ورؤية 2030

نفذ المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، مبادرة "القدرة على الاستعداد للجفاف والتخفيف من حدته"، وهي إحدى مبادرات التحول الوطني، الهادفة إلى التخفيف من حدة التغيرات المناخية، بما يعزز استدامة الموارد الطبيعية ويواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، والمبادرات الوطنية التي أطلقتها المملكة، لمكافحة التصحر والتخفيف من حدة الجفاف.

وتهدف المبادرة، إلى تصميم وإنشاء منظومة متكاملة لمكافحة التصحر وزحف الرمال، وذلك من خلال تطوير الخطة التنفيذية لمكافحة التصحر، عبر دراسة ومراقبة وتحديد مؤشرات التصحر ومعرفة درجته وامتداده في مختلف مناطق المملكة؛ وتنفيذ مسح شامل لها لتحديد المواقع المهددة بزحف الرمال، والمناطق المعرضة للتصحر من خلال استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد، ونظم المعلومات الجغرافية في التحليل.

كما تهدف المبادرة إلى وضع الحلول العلمية والخطط التنفيذية والتوصيات المناسبة، للحد من انتشار الظاهرة، والحفاظ على المناطق المعرضة للتصحر وتحسين خصائصها الفيزيائية والحيوية بناءً على التجارب الناجحة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وبمشاركة مختلف القطاعات، بما يتفق مع مسيرة التنمية المستدامة في المملكة، إضافةً إلى إجراء دراسات النباتات الغازية في المملكة وطرق مكافحتها.

وتضمنت المبادرة 6 مشروعات رئيسية جرى تنفيذها بشكلٍ متزامن، وتمثلت في مشروع الخطة الاستراتيجية لمكافحة التصحر وزحف الرمال والتخفيف من حدة الجفاف، ومشروع تقييم حالة التصحر وتدهور الأراضي في المملكة، وتحديد آلية مكافحة التصحر وتحييد تدهور الأراضي، ومشروع المسح الشامل للمملكة، وتحديد المواقع المهددة بزحف الرمال ووضع آليات وطرق مكافحة زحف الرمال.

بالإضافة إلى دراسة وتقييم النباتات الغازية في المملكة، ووضع طرق المكافحة والإدارة المستدامة لها، ووضع التدابير والإجراءات اللازمة للتخفيف من آثار الجفاف.

واعتمدت كافة المشاريع على الدراسات والمسوحات الميدانية، ووضع الخطط والآليات بما يتوافق مع سياسات المملكة، والإستراتيجية الوطنية للبيئة، ومبادرة السعودية الخضراء، وأهداف التنمية المستدامة لرؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى الاتفاقيات الإقليمية والدولية في مجالات التصحر والجفاف، كما تم إجراء تقييم شامل لتصـحر الأراضي وتدهورها ضمن مناطق المملكة الإدارية وتحديد مواقع النقاط الساخنة، ورصد حالات التدهور ومسبباتها.

وتم تنفيذ مسح شامل للمواقع المهددة بزحف الرمال وتحديد ممرات الرياح، إلى جانب إعداد دراسة حول الطرق والوسائل التي تؤدي إلى الحد من تدهور الأراضي وزحف الرمال، فضلًا عن إجراء دراسة شاملة للنباتات الغازية، شملت تحديد مواقع انتشارها في مناطق المملكة، وإعداد دراسة حول طرق مكافحتها وإدارتها بشكلٍ مستدام.